POLVERE DI CINQUESTELLE - SULL’ATTIVAZIONE DEL MES PUO’ CONSUMARSI LA SCISSIONE DEL M5S - LE VOCI GRILLINE E RENZIANE DI PREMIER ALTERNATIVI, DA CANTONE A MARTA CARTABIA - LE VOCI SU UNA RIUNIONE RISTRETTA TRA CRIMI, TAVERNA DI MAIO E DI BATTISTA IN CUI “DIBBA” AVREBBE DETTO DI SENTIRSI PRONTO ALLA CORSA PER IL RUOLO DI CAPO POLITICO E DI AVERE CON SÉ MOLTE PERSONE CHE LO SOSTENGONO…

1 - SUL MES RISCHIO SCISSIONE 5S L'OMBRA DI UNA CRISI A LUGLIO

Estratto dell’articolo di Tommaso Ciriaco e Annalisa Cuzzocrea per “la Repubblica”

fico grillo di maio

A Palazzo Chigi sfogliano da giorni il "facciario" del Senato. Vogliono classificare il dissenso grillino sul progetto di attivazione del Mes. Cinque senatori 5S sono catalogati come «altamente a rischio», cinque come «potenzialmente a rischio», almeno altri dieci come "critici" ma con alte probabilità di essere riconquistati alla causa. Certo, Luigi Di Maio e tutti i ministri grillini voteranno a favore del fondo Salva Stati […] ma è altrettanto vero che proprio sul passaggio parlamentare dedicato all'attivazione del Mes potrebbe consumarsi una pericolosa scissione. Capace di far traballare il governo e favorire l'ingresso di singoli parlamentari di Forza Italia in maggioranza.

grillo di battista

[…] Nelle ultime ore Di Maio ha confidato ai suoi il rischio di una crisi politica entro fine luglio. Per salvare il governo […] sarebbe utile anche posticipare l'attivazione del Mes a settembre. […] E Conte? L'avvocato […] è risucchiato da questo buco nero chiamato Movimento, che dissemina veti lungo il cammino: Autostrade, Mes, decreti sicurezza. Quello sul Fondo Salva Stati, però, è considerato dal Pd un distinguo irrazionale, dunque inaccettabile. […] Da ieri, poi, sono tornate a circolare in ambienti grillini e renziani le voci cicliche di premier alternativi, nel caso in cui dovesse saltare il banco: la presidente della Consulta Marta Cartabia e il magistrato Raffaele Cantone. […]

2 - LA MOSSA DEI CAPI GRILLINI: SUBITO UN DIRETTORIO PER EVITARE LA TEMPESTA

BARBARA LEZZI 1

La prima mossa sarà quella di riunire un "caminetto" di saggi per decidere cosa fare. Come evitare la scissione della parte del Movimento che più si identifica con Alessandro Di Battista. Come arrivare salvi all'autunno, senza che tutto precipiti portando con sé anche la maggioranza e il governo. […] A dare più fastidio al fondatore del Movimento, domenica, mentre guardava il suo ex pupillo in televisione, non sono state tanto le sue parole quanto il fatto che mentre le pronunciava c'erano parlamentari M5S che le twittavano e le diffondevano. Dall'ex ministra Barbara Lezzi alla deputata Dalila Nesci.

paola taverna 1

[…] la paura che tutto crolli ha cominciato a diffondersi da giorni. Nel Movimento si racconta di una riunione ristretta tra Crimi, Taverna Di Maio e Di Battista in cui l'ex deputato avrebbe detto di sentirsi pronto alla corsa per il ruolo di capo politico e di avere con sé molte persone che lo sostengono, che gli chiedono di buttarsi.. Sarebbe bastato questo, a far scattare l'allarme rosso. […] il Movimento è già pronto a blindarsi, con un direttorio largo di cui potrebbero far parte Taverna, Di Maio, il presidente della Camera Roberto Fico, la sindaca di Torino Chiara Appendino, i soliti Fraccaro, Bonafede, Patuanelli. Il tempo di Conte, se deciderà in quel senso, arriverà dopo.

VITO CRIMI GIUSEPPE CONTE

[…] Quanto a Di Battista, dipenderà da quel che farà nei prossimi giorni. Chi lo conosce da tempo, predice: «Secondo me alla fine rientra, ma solo dopo essersi rotto la testa». […] Secondo i vertici, una decisione del Garante potrebbe passare senza che sia necessario un voto degli iscritti. Se anche fosse però, si tratterebbe della maggioranza assoluta degli aventi diritti in prima votazione, ma della sola maggioranza dei votanti in seconda. Un gioco da ragazzi, per il metodo Rousseau. Sebbene al duello Grillo versus Di Battista sul blog, i big M5S preferirebbero non arrivare.

RAGGI E APPENDINO SU FACEBOOK