POSTA! - CARO DAGO, NON PUÒ STUPIRE PIÙ DI TANTO LA BOLDRINI CHE INVITA IN PARLAMENTO ONG PALESTINESI SOSPETTATE DI TERRORISMO - COME FANNO GLI "OROSCOPARI" A METTERCI ANCORA LA FACCIA, QUANDO PER IL 2020 NESSUNO DI QUESTI "ESPERTI" DEGLI INFLUSSI STELLARI, AVEVA PREVISTO LA CATASTROFICA ROTTURA DI SFERE CHE CI SIAMO BECCATI?

Lettera 1

medici no vax

Caro Dago, Covid, da novembre scoperti 308 medici e sanitari non vaccinati al lavoro. Ma se pure medici e sanitari vaccinati risultano positivi al Covid e quindi contagiosi - 5.000 negli ultimi 30 giorni - per i pazienti cosa cambia che a curarli e ad assisterli ci siano no vax o vaccinati?

Ettore Banchi

mario draghi sergio mattarella

Lettera 2

E se un Presidente della Repubblica sapesse riformare anche la burocrazia? Non ce la può fare nessun altro che non sia un militare. Non in blocco ché è impossibile ma all'inglese. Settore per settore.

Gb Oneto

Lettera 3

Caro Dago,

in merito all'intercettazione sul caso plusvalenze nel calcio, cui fa riferimento la trasmissione "Report", è bene precisare alcune cose.

pavel nedved, andrea agnelli, maurizio arrivabene e federico cherubini

Inserire in quel servizio una telefonata in cui - e qui mi avvalgo della legge sulla privacy - c'era una situazione insostenibile dal punto di vista umano, di un presidente esasperato in preda al collasso della sua società e a un passo dal baratro emotivo (e oltre... e qui mi fermo) è un modo di fare giornalismo non consono al rispetto delle persone.

Il problema delle plusvalenze esiste e chi doveva intervenire non l'ha fatto, ma creare "mostri" e sbatterli in pasto al pubblico è un'operazione insensata e deontologicamente scorretta (una delle basi del giornalismo non è quella della verifica dei fatti attraverso i protagonisti della vicenda?).

marley ake

Troppo facile sparare qualche immagine dei due interlocutori con una parte del testo del brogliaccio, facendo passare i protagonisti come truffaldini: se la Procura non ha ritenuto l'intercettazione valida dal punto di vista penale, perché utilizzarla?

Per far capire il contesto? Bene. Ma la narrazione deve essere corretta.

Ribadisco, il calcio italiano è "malato" finanziariamente e le inchieste giornalistiche ben vengano per fare chiarezza, ma sarebbe opportuno farlo con modi e atti consoni a un servizio pubblico che si possa definire credibile.

Paolo

Lettera 4

MANIFESTAZIONI PRO DDL ZAN

Caro Dago, il facente funzione di segretario del PD Letta (in attesa di un segretario vero) forse ignorando che l'Italia sta affrontando una recrudescenza del covid, che attività commerciali dovranno affrontare nuove difficoltà e, purtroppo, si continua a morire sul lavoro, lui se ne esce dichiarando che il ddl Zan resta una priorità da chiudere entro Aprile.

Che questa dichiarazione esca da uno che è rientrato dalla Francia lasciando probabilmente la testa parcheggiata lì ci può stare, ma che nessuno del PD, dove si trovano ancora validi esponenti politici, intervenga per correggerlo è grave!

FB

meme sulla canzoncina si vax di pregliasco, crisanti e bassetti

Lettera 5

Il trio dei virologi tutti per uno vale uno se la canta e ce le suona a colpi di vaccino... Non hanno fatto altro che cantare e assordare e stordire, con il ritornello "la scienza non si discute", "mens sanificata in corpore vaccinato", "lei non sa chi sono io", il principio d'autorità, tutta da dimostrare, come mezzo per continuare a dire cose contraddittorie, ma con la chiosa di infallibilità "è un fenomeno epidemiologico nuovo e stiamo imparando", bensì insistendo sempre e solo con la vaccinazione permanente e universale, dati ad hoc, indici di mortalità per età e efficacia dei vaccini molto elasticizzati, con percentuali di statistiche relative da somministrare secondo una posologia che tiene conto delle reazioni o attese del pubblico, ma per propalare la necessità di vaccinare tutti anche di fronte a un rischio contenuto e gestibile con mezzi meno liberticidi e con le terapie domiciliari, invece che con protocolli assurdi e meglio se non lo dico.

Spartito, direzione, esecuzione: un corale che riprende il leit-motiv che i media ripetono fino all'ipnosi collettiva, una ninna nanna che accompagni il sonno pubblico che anestetizzi ogni diffidenza e immunizzi da ogni di obiezione, critica, ripensamento.

Raider

Lettera 6

draghi scholz

Caro Dago, Scholz a Putin: "Preoccupazione per truppe russe al confine con l'Ucraina". Ma preoccupiamoci di chi arriva ai confini dell'Europa e gli oltrepassa da clandestino come nulla fosse. Criminali, terroristi... Entra di tutto. Dei confini dell'Ucraina si occuperanno gli ucraini.

La Lega dei Giusti

tamponi a new york

Lettera 7

Caro Dago, Covid, a New York casi aumentati del 640% nell'ultimo mese. Quindi la Grande Mela, governata dal Dem Bill de Blasio in procinto di lasciare la poltrona al successore, il compagno di partito Eric Adams, messa di nuovo in ginocchio dalla pandemia. E meno male che la giornalista di Rai News 24, tre giorni fa, spiegava che a rischiare di più erano gli stati governati dai Repubblicani!

Dario Tigor

Lettera 8

nuovo stadio milano

Caro Dago, nuovo stadio Milan e Inter: sarà la "Cattedrale" di Populous. Ma non basta quello che c'è? Gente che non arriva alla fine del mese e questi costruiscono stadi inutili? Speriamo la variante Omicron faccia sospendere il campionato come in Germania!

Sandro

Scuola Covid

Lettera 9

Caro Dago, Covid, presidi: "Allungare vacanze degli studenti sarebbe poco efficace". Hanno ragione. Se non vanno a scuola stanno tutto il giorno a bighellonare per il centro, con la mascherina calata, infettando gli incolpevoli passanti. Meglio che vadano in classe a infettarsi tra loro.

Gian Morassi

Lettera 10

Caro Dago

leggo in giro - anche su questo disgraziato sito - che il gas naturale scarseggia, il prezzo è alle stelle, si riaprono centrali elettriche a carbone in Italia, e a olio combustibile in Francia per soddisfare la fame di elettricità.

futuro delle auto

Con queste premesse siamo sicuri che nel 2035 si venderanno solo auto elettriche? Oppure tra poco vedremo circolare le Tesla con l'impianto a gassogeno, di autarchica memoria?

Ti allego la foto che secondo il mio modesto parere, rappresenta "il futuro".

Lorenzo B.

laura boldrini premiata foto di bacco

Lettera 11

Caro Dago, bisogna riconoscere all'onorevole Boldrini la coerenza di perpetuarsi nelle sue cause. Quella di invitare in parlamento, ong palestinesi sospettate di terrorismo non può stupire più di tanto vedendo il personaggio che si erge a portavoce di tante cause assurde, salvo soprassedere sul trattamento che la stessa riserva ai suoi collaboratori.

Saluti

Paride

oroscopo 1

Lettera 12

Caro Dago,

Si avvicina inesorabilmente il nuovo anno e si moltiplicano gli oroscopari che prevedono questo e quello ai vari segni zodiacali, mi domando:

ma come fanno a metterci ancora la faccia, quando per il 2020 nessuno, ti giuro, NESSUNO di questi "esperti" degli influssi stellari, in nessun paese del mondo, aveva previsto la catastrofica rottura di sfere che ci siamo beccati tutti quanti?

Facile prevedere la fine del mondo e poi annunciare di averla scongiurata con preghiere e riti infallibili, come succede spesso...

Ma nessuno ha visto nei movimenti di stelle e pianeti un botto come quello del Covid! E magari c'è chi ancora ci crede, ai famosi esperti di astrologia.

Auguri a tutti noi, ne abbiamo bisogno!

Giovanna Maldasia

terapie intensive

Lettera 13

Caro Dago, il premier Draghi: "Per ora non parliamo di lockdown per i non vaccinati, voglio però far presente che i due terzi delle terapie intensive sono occupate da non vaccinati". Ma il 33% delle terapie intensive occupato dai vaccinati è un numero terribile! Bisogna far causa ai produttori di vaccini, non si possono buttare via i soldi così. Sicuri che nelle fiale al posto del siero non vi sia soluzione fisiologica?

Diego Santini

Lettera 14

MARCELL JACOBS E NICOLE DAZA 3

Uhm, vabbè, gli inglesi avranno il dente avvelenato e non sapranno perdere, ma il tipetto non ha più corso… neanche per prendere l’autobus.

Giuseppe Tubi

Lettera 15

Caro Dago, dal 27 dicembre l'Austria applicherà una nuova stretta per frenare la diffusione della variante Omicron del Covid: torna il coprifuoco per bar e ristoranti dalle 22 e scattano alcune restrizioni per eventi. Ma non avevano detto che sarebbero stati puniti solo i no vax?

Maxj

CAPODANNO COVID

Lettera 16

Caro Dago, Covid, anche quest'anno niente feste di Capodanno in piazza. I più fortunati potranno stappare il booster!

Benlil Marduk

Lettera 17

Caro Dago, Recovery, Ue: "Firma per prima rata Italia entro Natale'". Quindi per il 25 dicembre quanti migranti dobbiamo ancora accogliere in Italia?

Frankie

Lettera 18

protesta davanti a una scuola di torino per la dad

Caro Dago, scuola, Vaticano: "Dad porta a impoverimento intellettuale". E invece l'Immacolata Concezione o Cad (concepimento a distanza) va bene?

J.R.

Lettera 19

Caro Dago, scuola, Draghi: "Non allungheremo calendario vacanze". Peccato. Si sta così bene sugli autobus senza gli studenti rompiballe!

D.H.

REDDITO DI CITTADINANZA

Lettera 20

Caro Dago, Draghi: "Riluttanti a estendere il Superbonus per via di distorsioni e frodi". E allora come mai continua a erogare il reddito di cittadinanza dove truffe e frodi sono all'ordine del giorno?

Martino Capicchioni

Lettera 21

Caro DagoSpecchio,

attraverso la tua seguitissima rubrica, vorrei comunicare all’Europa dei guru del politically correct, dove immagino saranno molto interessati a saperlo, che continuerò a chiamare “architetto” la mia professionista di fiducia e “architetta” la mia amica superdotata lì.

Mikkke

tamponi prima di natale

Lettera 22

Dagovski, Cenone di Capodanno 2022. Tampone e Lenticchie per tutti

Aigor

Lettera 23

Caro Dago, vaccini, durante la conferenza stampa di fine anno, Draghi precisa che "si è scoperto che la seconda dose declina più rapidamente di quanto si pensasse all'inizio. Questo porterà giovedì a discutere se ridurre la durata del Green pass".

mario draghi e la moglie serenella a termini per il vaccino

Non capisco. Se io ordino una tovaglia per il tavolo del soggiorno e quando inizio a utilizzarla scopro che è più corta di 50 cm di quanto affermato dal venditore, non sego il tavolo per adattarlo alla tovaglia, restituisco il prodotto e chiedo il rimborso dei soldi.

Coi vaccini noi dobbiamo fare la figura dei fessi per arricchire Big Pharma? Se il prodotto non è quello pattuito, non si paga. Il Covid non si sconfigge annunciando che abbiamo "vaccinato" una grandissima percentuale della popolazione, si sconfigge vaccinando la popolazione con un prodotto che la immunizzi, cosa che finora non è avvenuta. Dov'è il vaccino vero?

Nick Morsi