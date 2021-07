POSTA! – CARO DAGO, TIRA UNA BRUTTA ARIA IN VATICANO. PAPA FRANCESCO HA DOVUTO ADDIRITTURA FARSI OPERARE A CAUSA DI LOTTE INTESTINE... – NON CAPISCO L'OSTINAZIONE DI CONTE PER DIVENTARE CAPO DEL M5S, SE ASPETTA UN PO' SI LIBERA IL POSTO NEL PD – OXFORD: IL DNA RIVELA QUANDO AVREMO I FIGLI. A ME È BASTATO CHIEDERE A MIA MOGLIE…

Riceviamo e pubblichiamo:

Enrico Letta

Lettera 1

Caro Dago, ieri, prima di essere operato (auguroni!), nel post-Angelus il Papa ha riferito che a settembre andrà in Slovacchia e in Ungheria. Anche lui da Orbán per fare dispetto a Letta?

Tas

Lettera 2

Caro Dago, non capisco l'ostinazione di Conte per diventare capo del M5S, se aspetta un po' si libera il posto nel PD...

FB

Lettera 3

Dagovski,

Oxford: il DNA rivela quando avremo i figli. A me è bastato chiedere a mia moglie.

Aigor

grillo conte

Lettera 4

Caro Dago, l'Ue prepara lettera di infrazione per Ungheria per la legge anti Lgbt. Che tristezza. L'Europa dei ritratti - in mano alle lobby che pagano di più - invece che l'Europa delle libertà.

Alan Gigante

Lettera 5

Caro Dago,

Massimo Fini aveva scritto che non tifava per l’Italia, a causa di una serie di disavventure subite per le quali dava la colpa al nostro paese, e che per contro tifava per il Belgio. Manco a farlo apposta e contro molte previsioni l’Italia ha battuto proprio il Belgio andando in semifinale. Sembra che anche in questo caso la scelta di Fini si sia rivelata sbagliata.

Pietro Volpi

MASSIMO FINI TIFA BELGIO

Lettera 6

Ciao dago,

vere domande ingenue su una storia davvero brutta (carcere di santa maria capua vetere): ma come è possibile che gente disposta a organizzare un pestaggio così sistematico, non abbia disconnesso le videoriprese? e le drammatiche videoriprese, quando e come sono diventate dipsonibili per le autorità giudiziarie? sarò stupido ma non capisco.

Rob

Lettera 7

BERGOGLIO ALL ANGELUS

Caro Dago, tira brutta aria in Vaticano. Papa Francesco ha dovuto addirittura farsi operare a causa di lotte intestine...

Rob Perini

Lettera 8

Caro Dago, M5s, Conte pensava di far fuori Beppe Grillo grazie al processo per stupro del figlio. Un grillino "doc", questo Giuseppi. Da sempre i pentastellati cercano di far fuori gli avversari politici per via giudiziaria.

Ezra Martin

LUIGI DI MAIO VITO CRIMI

Lettera 9

Caro Dago, nel M5S Crimi è reggente provvisorio da ...un anno e mezzo, Conte per scrivere qualche pagina di statuto ha impiegato quattro mesi, ora il comitato dei saggi (!) si è preso "il tempo che ci vuole". Fate con calma lo stipendio è garantito fino al 2023!

FB

Lettera 10

le violenze dei poliziotti sui detenuti a santa maria capua vetere 4

"Macelleria messicana" nel carcere di Santa Maria Capua Vetere durante il governo M5s-Pd-Leu. Detenuti picchiati a sangue e torturati, lasciati senza cibo, acqua e farmaci per giorni. Altro che il G8 di Genova del 2001 ai tempi di Berlusconi! Vero, cari intellettuali sinistri e radical-chic dei miei coglioni?

Federico

Lettera 11

vito crimi

Caro Dago, partirà a breve la corsa al bonus di 100 euro per cambiare il vecchio televisore e comprarne uno nuovo compatibile con i nuovi standard di trasmissione del digitale terrestre di nuova generazione. Che cacchio hanno che non va i televisori cambiati per il digitale terrestre del 2010 da dover essere cambiati di nuovo appena 11 anni dopo? E dove li buttiamo? In mare per aiutare i pesci a liberarsi dalla plastica?

didi global

Maxi

Lettera 12

Dago darling, a proposito sia di Vaticano sia della ricerca dei libri perduti (o quasi). Sto rileggendo "I Papi" del prete tirolese Josef Gelmi, pubblicato dalla Rizzoli nel 1987 e mai ristampato. Molto interessante, ben scritto e non scandalistico (come lo sono quasi tutti quelli scritti da antipapisti inglesi). Che storia lunga e interessante! Ossequi

Natalie Paav

Lettera 13

didi global quotazione 2

Caro Dago, Cina, la Cyberspace Administration of China ha ordinato ieri sera il congelamento dell'offerta sugli app store di Didi Global, la risposta cinese a Uber, dopo la scoperta della "raccolta illegale di dati personali". Paese che vai, cesure che trovi. Gli Stati Uniti di Joe Biden, invece, hanno preferito rimuovere direttamente l'ex presidente Donald Trump da tutti i social, in modo da non avere avversari politici forti. Ogni despota approfitta del potere a modo suo.

Elia Fumolo

Lettera 14

le violenze dei poliziotti sui detenuti a santa maria capua vetere 10

Caro Dago, a settembre si tornerà a scuola con la mascherina e rispettando il distanziamento. Come??? Dopo tutte le polemiche sull'obbligatorietà, per poter frequentare le lezioni, di vaccinarsi contro malattie del secolo scorso, adesso non intendono rendere obbligatoria, per gli alunni, la vaccinazione anti-Covid e preferiscono mandarli in classe protetti soltanto dalla mascherina? Ma viviamo in un Paese di deficienti?

Maury

Lettera 15

Caro Dago,, sala stampa vaticana: "Il Santo Padre ha reagito bene all'operazione". Sembrava un progressista e invece è un reazionario!

A B.

Lettera 16

Joe Biden

Caro Dago, nonostante Donald Trump gli abbia lasciato la tavola apparecchiata di tutto punto coi vaccini anti-Covid, Joe Biden è riuscito lo stesso a fare cilecca. Ha mancato l'obiettivo promesso del 70% di americani vaccinati almeno com la prima dose entro il 4 luglio, per l'Indipendence Day. Forse perché le vaccinazioni non si possono fare "per posta"?

John Reese

Donald Trump e Melania

Lettera 17

Caro Dago, Usa, Facebook chiederà agli utenti di segnalare i post estremisti. Cioè tutti quelli che non sono di sinistra?

Fabrizio Mayer

Lettera 18

Dago,

ho visto la scenetta di Lineker e soci nella tv UK quella che sfottono Immobile che si rialza di scatto dopo il gol di Insigne; che doveva fare alzarsi prima che che Insigne facesse lo spiedino di quattro peperoni rossi ( maglia dei belgi ) più uno giallo / Courtois ) perr rischiare di mettersi in fuori gioco ? Poracci sti angli e pure sassoni.

lineker

Saluti - peprig -

Lettera 19

Caro Roberto,

da romanista a romanista vorrei esternarti la mia soddisfazione per i Friedkin, i quali, fra le altre meritevoli iniziative, hanno chiuso Roma tv sul 213 di Sky, mandando a casa il chiacchiericcio pariolino, negazione del'animo testaccino.

Giancarlo Lehner

Lettera 20

paola viscardi e martina svilpo 6

Caro Dago,, i media continuano a definire "alpiniste" le due povere ragazze morte assiderate sul Monte Rosa. Ma nessuno degno di questo termine andrebbe - anche in estate - a 4000 metri senza portare con sé i guanti. L'unico ad averli era il ragazzo che si è salvato. Non osiamo pensare come fossero abbigliate per il resto. Una tragedia che si poteva tranquillamente evitare portando con sé l'abbigliamento adatto indicato per quella quota. Con la montagna non si scherza, bisogna essere responsabili e prudenti.

F.T

paola viscardi e martina svilpo 2

Lettera 21

Caro Dagospia (anche se siete poco cari perché pubblicate troppo di rado i miei interventi), questa volta voglio intrattenervi con 2 veloci argomenti:

1° argomento - Molti se la sono presa con l’ANM per il duro intervento contro i referendum sulla giustizia; secondo me l’intervento dell’ANM è normale: nel Medioevo, se fosse stata proposta l’abolizione dello “Ius primae noctis”, l'ANF (Associazione Nazionale dei Feudatari) avrebbe avuto il pieno diritto di schierarsi a favore della permanenza di tale diritto ed annunciare una ferma reazione.

le violenze dei poliziotti sui detenuti a santa maria capua vetere 6

2° argomento – ai politici come Letta non chiediamo di cambiare idea e sostenere il referendum, ma solo di impegnarsi a non accoltellare alle spalle per la 2° volta la volontà popolare (come già fatto nel 1987) se anche questa volta dovessero vincere i Si con analogo plebiscito.

Grazie per l'attenzione.

Fabrizio

Lettera 22

Che razza di governo della Chiesa abbiamo noi cattolici oggi ? Che razza di Conferenza Episcopale Italiana si muove oggi a difendere (eufemismo) la Religione Cattolica, la Dottrina Cattolica, i fedeli cattolici ? Capisco che questo tema risulti lontano anni luce dal clima di questo sito - palesemente anticattolico e amorale, luciferino nella sua doppiezza -, per cui sollevare tematiche come le mie va ovviamente controcorrente e suscita il rancore di molti, anche tra quelli che come il Vaticano dovrebbero essere in prima linea e dare l’esempio nella difesa della Parola di Cristo nella sua integrità e completezza.

intervento del deputato alessandro zan foto di bacco (2)

Tuttavia mi sento spinto a dire la verità perché come scrive il grande Manzoni, omnia munda mundis. Ciò premesso, mi sto ancora chiedendo dopo giorni di amara riflessione come e perché mai nessuna iniziativa, nessuna mossa sia partita da chi vuole essere guida dei cattolici per protestare con forza e chiedere conto delle vigliacche e blasfeme manifestazioni di sodomiti e connessi contro Gesù Cristo, dannatamente irriso e dileggiato nel corso di pubbliche manifestazioni senza che alcuno abbia chiesto conto ai malfattori di turno?

bacio gay nello spot degli ovetti cadbury

I vigliacchissimi che ovviamente contano sul clima ostile al Cattolicesimo per fare quello che fanno. Ne’ mai questi vigliacchissimi avrebbero il coraggio di dileggiare similmente Maometto perché se la fanno sotto. Vigliacchissimi loro ! Però sono paurosi, in maniera tale che dovranno renderne conto a Dio, anche il suddetto Vaticano, CEI e affini !

Ho sentito però da esperti di diritto che ci sono tutti gli estremi per adire a una via d’azione legale e ne sono perfettamente d’accordo! Quale? L’applicazione della famosa Legge Mancino la’ dove prevede chiare sanzioni e condanne per chi commette gesti e azioni aventi per scopo l’incitamento all’odio religioso, come pure urlare e lanciare slogan e frasi offensive e blasfeme . In sostanza, la legge tanto invocata da Zanzan e dai suoi indemoniati accoliti, è da tempo presente e può essere resa tranquillamente esecutiva, basta solo che qualcuno si svegli finalmente! Cosa aspettate Vescovoni italiani a muovervi ?

alessandro zan 1

Cosa aspettate gente di Acli e associazioni varie, della Caritas etc etc.? . Avete paura di chiedere un minimo di giustizia ad una legge presente? Che razza di cattolici siete? E il Vaticano cosa aspetta? Perché permette a criminali di strada di sporcare in maniera indelebile la figura del Capo divino della Chiesa Cattolica? Ma cosa avete nella testa e nel cuore ? Cosa penserà di voi nostro Signore Gesù Cristo? Già, lo chiedo anche al twittarolo gesuita Spadaro che ricama su scemenze e non vede cammello !

Lucian