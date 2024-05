POSTA! – DAGOVSKI, LODO RONALDO IN STILE JUVE. PRIMA BASTAVA L’ARBITRO. ORA SERVE L’ARBITRATO - NON CAPISCO TUTTE 'STE POLEMICHE PER FAGIOLI IN NAZIONALE. MAGARI CON LUI AVREMMO UN'ITALIA PIÙ…SCOPPIETTANTE - TOTI SI DIFENDE DICENDO DI AVER SEMPRE SERVITO IL BENE PUBBLICO, A ME SEMBRA SERVISSE PIÙ AL BENE PRIVATO DI SPINELLI…

Riceviamo e pubblichiamo:

cristiano ronaldo

Lettera 1

Dagovski,

Lodo Ronaldo in Stile Juve.

Prima bastava l’arbitro. Ora serve l’arbitrato.

Aigor

Lettera 2

Caro Dago, l'aggressione russa alla Ucraina non è ancora terminata che "l'amico senza limiti" cinese si prepara ad invadere Taiwan. Anche in questo caso l'occidente si farà trovare impreparato?

FB

Lettera 3

Esimio Dago, non capisco tutte 'ste polemiche per Fagioli in nazionale. Magari con lui avremmo un'Italia più…scoppiettante...

Saluti patriottici

Pierluigi Milanese

nicolò fagioli

Lettera 4

Ciao Dago, Toti si difende dicendo di aver sempre servito il bene pubblico, a me sembra servisse più al bene privato di Spinelli

Sarx88

Lettera 5

Caro Dago, Ilaria Salis ai domiciliari a Budapest. I vicini di casa preoccupati per la loro incolumità...

FB

Lettera 6

Caro Dago, Norvegia, Spagna e Irlanda riconoscono formalmente lo Stato palestinese. Come dire a Hamas: "Col 7 ottobre ci avete convinto".

Tony Gal

PAGO - ALDO SPINELLI MEME BY EMILIANO CARLI - IL GIORNALONE - LA STAMPA

Lettera 7

Caro Dago, il caso Salis, il caso Forti: e perché non anche il caso Salvini? Ok, continuiamo pure ad infilzare er Capitone: ma perché non ci chiediamo come mai, dopo cinque anni di processo in quel di Palermo - un'intera legislatura europea - non abbia ancora diritto di sapere tramite sentenza se sia colpevole o no?

Ed invece, nonostante testimonianze, atti e fatti già acquisiti, e dopo che Richard Gere gli ha dato buca, i giudici vorrebbero sentire adesso la Merkel. E magari Garibaldi che, da eroe dei due mondi, sa come si attraversa il mare!

Antonio Pochesci

Lettera 8

ilaria salis in tribunale 8

Caro Dago, il cardinal Zuppi: "L'assemblea della Cei si è confrontata sul premierato e qualche vescovo ha espresso preoccupazione. Quando si toccano gli equilibri istituzionali è necessaria molta attenzione". Ma dice sul serio o è una barzelletta? Ci penseranno le Istituzioni preposte a decidere quali siano le riforme che vanno più o meno bene, i "singoli vescovi" si occupino delle anime: a ognuno il suo.

Ettore Banchi

Lettera 9

Dago,

imam prega nell universita di torino 1

Continuiamo cosi! Universita' trasformate in moschee. I faziosi studenti pro palestina che pregano con i musulmani. Mi pare di essere su scherzi a parte. Ma ci rendiamo conto di dove stiamo andando? Ed il governo tace, tutto preso dalla campagna elettorale per racimolare voti e prebende. Quelli che dovevano riportare l'ordine e le regole nel paese, assenti dalla scena. Che tristezza.

MP

Lettera 10

Caro Dago,

I rimbambiti che vogliono togliere I crocifissi dalle scuole poi permettono agli Iman di proclamare la guerra santa nelle universita'. E poi c'e' chi dice che gli umani sono la specie piu' intelligente del pianeta.

Giovanna Maldasia

pedro sanchez elezioni in spagna 2023

Lettera 11

Caro Dago, New York Times: la Casa Bianca valuta se consentire a Kiev l'uso delle armi Usa in Russia. Rimbam-Biden vuole lasciarci in eredità la terza guerra mondiale?

Ferguson

Lettera 12

Aldo Spinelli Toti

GIORGIA MELONI E LE DIFFERENZE TRA CHICO FORTI E ILARIA SALIS - VIGNETTA BY ROLLI - IL GIORNALONE - LA STAMPA