Riceviamo e pubblichiamo:

GOFFREDO BETTINI GIUSEPPE CONTE

Lettera 1

Dagovski,

Federazione M5S-PD-LEU.

Finalmente un partito su misura per Bettini.

Aigor

Lettera 2

Caro Dago,

l’Intergruppo sarà una trovata dei 5 stelle per liberarsi del Conte Casalino?

Ormai tutti hanno capito che i due vogliono una collocazione politica da cui poi sarà impossibile schiodarli, e i 5 stelle hanno già abbastanza problemi per accollarsi da soli anche questo doppio peso...

GIUSEPPE CONTE ROCCO CASALINO E IL TAVOLINO MEME

Ps: Pensi che ci sarà un conduttore che prima o poi saprà porre qualche vera domanda a Casalino, anche solo sul modo con cui trattava molti giornalisti (come scrive Aldo Grasso) e su come mistificava la realtà, o tutti continueranno ad ascoltare ammutoliti e sorridenti la sua auto esaltazione e il panegirico di Conte?

Francesca

PATRIZIO BIANCHI

Lettera 3

Caro Dago, se il mondo è bello perché è vario, il Covid è brutto perché è variante.

La Lega dei Giusti

Lettera 4

Caro Dago, la Bce ha espresso "preoccupazione" per il fatto che i progressi nell'attuazione del Recovery Fund siano "lenti e impegnativi". Anche nelle vaccinazioni - e nell'approvvigionamento dei vaccini - non possiamo dire di essere proprio delle schegge.

domenico arcuri

Mario Canale

Lettera 5

Caro Dago, Covid, il commissario Arcuri è stato piuttosto disastroso nel suo lavoro. Draghi farebbe bene a mettergli le rotelle e mandarlo a scuola.

Greg

Lettera 6

Caro Dago, Amadeus: "Speriamo di avere gli Extraliscio in gara a Sanremo". Se vuole che tutto vada extraliscio è Mario Draghi il personaggio giusto da invitare.

GIUSEPPE CONTE VENDITORE DI CALDARROSTE

Scottie

Lettera 7

Caro Dago, il neo ministro dell'istruzione, Patrizio Bianchi: "La scuola non è stata ferma". Si è mossa nella direzione sbagliata?

Sandro Celi

Lettera 8

Caro Dago, sulla vicenda del giudice Sarpietro, che ha fatto aprire un ristorante per andare a pranzo con i famigliari, ci sono state decine di commenti, non proprio benevoli. Una cosa mi ha stupito della vicenda, il giudice ha dichiarato che "lui l'assistente e il carabiniere di scorta avevano dovuto lasciare l'albergo..." .

EXTRALISCIO MORENO CONFICCONI

Quindi anche lui ha la scorta? Che parte dalla Sicilia? Ma la scorta non viene data ai magistrati in prima linea contro la mafia? (poi purtroppo abbiamo visto che non serve). Ultima nota, nel ristorante il carabiniere non c'era, dove si trovava il poverino? Fuori ad aspettare la fine del pranzo?

FB

Lettera 9

Caro Dago, Covid, negli Stati Uniti i morti superano quota 490mila. Joe Biden ne aveva previsti 600 mila. Se supereranno quella cifra verrà additato come cacciaballe.

Berto

massimo galli

Lettera 10

Caro Dago, ambientalismo, ieri al Senato Draghi ha citato Papa Francesco: «Siamo stati noi a rovinare l’opera di Dio». Forse ad entrambi è sfuggito che - almeno stando alla Bibbia - anche noi facciamo parte di quell'opera. Non siamo degli intrusi.

A.Sorri

Lettera 11

Caro Dago, altro che Bugatti da 8 milioni! Cristiano Ronaldo somiglia sempre più a un monopattino con la batteria scarica.

joe biden

Max A.

Lettera 12

Caro Dago, ma l'infettivologo Galli va mai in reparto per sapere se è effettivamente invaso dalle nuove varianti del virus come egli sostiene? Lo chiedo perché io lo vedo costantemente in tivù

Paul

Lettera 13

Caro Dago, Draghi, Vito Crimi: "I 15 senatori che hanno votato no alla fiducia saranno espulsi". Nei 5 Stelle chi non tiene il passo nelle giravolte è spacciato.

Gripp

neve in texas 9

Lettera 14

Caro Dago, Nuova Zelanda, assorbenti gratis in tutte le scuole. Anche per i maschi che si sentono nati in un corpo sbagliato?

Furio Panetta

Lettera 15

Caro Dago, Vaticano, chi rifiuta il vaccino rischia il licenziamento. Ma il Papa non aveva detto che Dio perdona tutti?

Diego Santini

PAPA FRANCESCO CON MARIO DRAGHI

Lettera 16

Caro Dago, Covid, la Valle d'Aosta ha i numeri teorici (contagi, pressione sanitaria, terapie intensive) per passare in zona bianca. Se non ci vanno loro che sono pieni di neve!

Bug

neve in texas 8

Lettera 17

Caro Dago, freddo polare negli Stati Uniti. Almeno 30 morti, milioni di persone senza elettricità, tubature dell'acqua saltate, voli cancellati, temperature tra gli 11 e i 20 gradi al di sotto della media stagionale.

La speaker della Camera, Nancy Pelosi, esprime soliderietà al Texas, lo Stato più colpito da questa tempesta polare di proporzioni storiche, e in una nota elogia il presidente Joe Biden per l'immediata dichiarazione d'emergenza nello Stato della stella solitaria. C'è un piccolo particolare.

goffredo bettini by edoardobaraldi

Al momento dell'insediamento l'attuale presidente aveva messo l'accento sulle due principali emergenze da affrontare immediatamente: il Covid e il "riscaldamento globale". Povera America!

Axel

Lettera 18

Caro Dago, a che gioco stanno giocando PD e M5%?

Te lo "spieco" io: con i grigliati che stanno per frammentarsi e tendendo sempre più rapidamente a quel 5% che ne caratterizza il nome, vuoi vedere che Mazingaretti sta preparando la via del liberi tutti...

Da una parte, infatti, la colerica Virgin vuole ricandidarsi, dall'altra emerge sempre più nome del Gatto Gualtieri. Inevitabile arrivare allo strappo.

ROBERTO GUALTIERI PIER CARLO PADOAN

Con la Volpe nobile fuori dai giochi, e con poche possibilità di mettere in piedi un partito che possa avere numeri interessanti, i quali andrebbero comunque a danno dei due partiti sinistrati, sta per finire la dissacrata alleanza.

Scommettiamo?

Johnkoenig

Lettera 19

Caro Dago, Covid, subito smentito l'infettivologo Massimo Galli. L'Ospedale Sacco: "I nostri reparti non sono pieni di varianti". Oramai pur di soddisfare il proprio ego i medici adattano la realtà alla bisogna. I prezzemolini dei media vivono in un universo parallelo.

roberto gualtieri

Eli Crunch

Lettera 20

Caro Dago,

Se andiamo avanti di questo passo, tra qualche giorno vedremo Salvini celebrare un matrimonio tra gay.

Un caro saluto,

Mary

Lettera 21

GIANCARLO GIORGETTI MARIO DRAGHI LUIGI DI MAIO

Caro Dago, riassumo il programma del neo-presidente del consiglio dei ministri Mario Draghi letto al Senato: lotta al Covid, rilancio dell'economia, salvaguardia e incremento dei posti di lavoro, riforma della giustizia, riforma e riduzione graduale del carico fiscale, transizione ecologica, mobilità sostenibile, produzione di energia da fonti rinnovabili, contrasto all’inquinamento dell’aria e delle acque, creazione di una rete ferroviaria veloce, costruzione delle reti di distribuzione dell’energia per i veicoli a propulsione elettrica, produzione e distribuzione di idrogeno, digitalizzazione, accesso alla banda larga e reti di comunicazione 5G, equità sociale e di genere, rilancio della formazione scolastica e della ricerca scientifica.

Se gli lasciano altri 15 giorni, risolve anche la fame nel mondo.

Posso dire, con animo sereno, che preferivo i governi Andreotti che "volavano basso"?

ARTICOLO DI DAGOSPIA SUL SOSTEGNO DI BOSSI A MARIO DRAGHI

[Il Gatto Giacomino]

Lettera 22

Coglionazzo di un D’Agostino, capace solo di auto celebrarsi (guarda ...tutti leggono Dagospia anche Draghi) ma vai ...a farti un giro. Poi questo volpone che vuol farsi passare per intelligente, progressista e guru, pubblica ogni cagata che spari contro Salvini che stavolta (cojone fino ad oggi pure lui che poteva dire le cose che dice ora quando era al governo) gliel’ha messa nel sedere a tutti, ma soprattutto ai distruttori d’Italia del Pd e compagni di merende mortifere di Leu e accoliti vari.

Cioè, oggi la stampa, sempre prona a 90 gradi nei confronti dei diktat dell’Europa sciagurata e femminista, scopre che Salvini ha fatto l’inversione a U perché non vuole ammettere che è stata l’Europa ad aprire le gambe, dovendo causa pandemia fare i conti con tutti, eccome, anche con i vari Salvini, Orban, Polonia etc . Però questo non piace ai vari giornaloni del ca...e così si inventano le inversioni (materia per loro affascinante vista la schiera gay che li anima ) di Salvini.

mario draghi al senato

Il quale ha finalmente detto quello che è giusto: Europa va bene se fa anche gli interessi italiani. Questo pirla se l’avesse detto nel 2018 avrebbe fatto una fine diversa. E non ci dovremmo sorbire le faccette di Ilario Lombardo e amichetti vari, esperti di politica come io di culattonismo!

Luciano