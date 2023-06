29 giu 2023 08:36

IL POTERE LOGORA CHI NON CE L’HA MAI AVUTO - GIORGIA MELONI, COME SE FOSSE ANCORA ALLA GUIDA DI UN PARTITO AL 2%, SI LANCIA IN UN COMIZIO URLATO DURANTE LE COMUNICAZIONI A CAMERA E SENATO: “NON MI VEDRETE MAI PALUDATA” - L’ATTACCO A GENTILONI SUL PNRR (“MI FA SPECIE CHE GENTILONI SE LA PRENDA CON L'ATTUALE GOVERNO: IL PIANO MI IMMAGINO LO AVESSE LETTO PRIMA...”) E AI "GUFI" SULL'ECONOMIA - IL MORSO ALLA BCE PER LA STRETTA MONETARIA (“L'AUMENTO COSTANTE DEI TASSI FINISCE PER COLPIRE PIÙ LE NOSTRE ECONOMIE CHE L'INFLAZIONE”) - GIORGETTI ASSISTE DAI BANCHI DELLA LEGA E NON DA QUELLI DEL GOVERNO LA SPIEGAZIONE DELLA DUCETTA SUL NO AL MES…