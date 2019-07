POVERA URSULA: RISCHIA DI NON AVERE LA MAGGIORANZA AL PARLAMENTO EUROPEO, CON I SOCIALDEMOCRATICI TEDESCHI E I SOCIALISTI SPAGNOLI OFFESI PER IL SILURAMENTO DI TIMMERMANS - LA MERKEL A CACCIA DEI VOTI DEI VERDI PUR DI NON CHIEDERE AIUTO AL GRUPPO VISEGRAD E SOPRATTUTTO ALL'ODIATA LEGA CHE, IN CAMBIO, VUOLE UN PORTAFOGLIO PESANTE COME LA CONCORRENZA - ''PRE-BOCCIATI'' VARI NOMI IPOTIZZATI DALLA LEGA, TANTO CHE SALVINI RIPESCA FRATTINI. CHE PERÒ…

DAGONEWS

franco frattini

Ursula, oh Ursula! La prolifica von der Leyen rischia di non avere la maggioranza al Parlamento Europeo a causa delle defezioni dei socialdemocratici tedeschi e soprattutto dei socialisti spagnoli, che si sono sentiti buggerati dal siluramento di Timmermans. La Merkel sta cercando un compromesso coi verdi per sterilizzare l'opposizione dei partiti di Visegrad, mentre l'odiata (da Merkel e Macron) Lega è orientata a dare i suoi voti alla candidata tedesca, per ottenere in cambio un portafoglio pesante in Commissione.

In barba alle conferenze stampa di Conte, infatti, il posto da commissario alla Concorrenza non è affatto blindato per l'Italia. Non solo: l'aria nei confronti di Salvini è pessima, e il comitato che si occupa di fare le pulci ai papabili commissari avrebbe inferto una serie di ''no'' pesantissimi ai nomi sussurrati dall'Italia. Dietro c'è sempre il solito Selmayr, mastino della Merkel e plenipotenziario a Bruxelles in questa fase di transizione.

Tanto che sarebbe in corso un corteggiamento leghista di Franco Frattini, con l'ex ministro degli Esteri e già commissario europeo nel ''Barroso I'' (2004-2008). Ma è proprio l'ex forzista a non essere sicuro di tornare in Europa in quota Lega.

