PREMIERATO COMPLICATO – LA PAROLA D’ORDINE DELLA MELONA È UNA: APPROVARE IN PRIMA LETTURA LA “MADRE DI TUTTE LE RIFORME” PRIMA DELLE EUROPEE. IGNAZIO LA RUSSA PROCEDE CON IL “CANGURO” PER SALTARE CENTINAIA DI EMENDAMENTI (L’OPPOSIZIONE NE HA PRESENTATI 3MILA) MA NON BASTA. FDI INVOCA LA TAGLIOLA, IL PD SVENTOLA LA COSTITUZIONE IN AULA CONTRO LA “DISTRUZIONE” DELLA CARTA - IN AULA MANCA IL NUMERO LEGALE E LA SEDUTA VIENE SOSPESA

PREMIERATO: SENATO RIPRENDE ESAME DEGLI EMENDAMENTI

(ANSA) - L'aula del Senato ha ripreso l'esame e il voto degli emendamenti all'articolo 1 del ddl sul premierato elettivo, iniziato ieri. Il primo articolo del testo riguarda l'abrogazione del potere del presidente della Repubblica di nominare cinque senatori a vita, potere difeso invece dagli emendamenti delle opposizioni.

Ieri dalle 11 alle 20 sono stati votati o saltati, grazie al meccanismo del "canguro", solo 45 emendamenti sui quasi 3 mila complessivi presentati dalle opposizioni. Sempre nella giornata di ieri, durante la quale ci sono stati diversi momenti di tensione, le opposizioni hanno chiesto la convocazione di una capigruppo.

PREMIERATO: BOCCIA, NIENTE FORZATURE O CI TENIAMO LE MANI LIBERE

(ANSA) - I capigruppo di opposizione in Senato hanno chiesto in apertura di Seduta la convocazione di una capigruppo dove venga chiarito preventivamente e non al momento del voto, quali emendamenti vengono saltati in base al meccanismo del "canguro" .

"E' necessaria e urgente una capigruppo - ha detto Francesco Boccia del Pd -. Rischiamo uno scontro in Aula, se dovessero esserci forzatura, ci riteniamo liberi di qualsiasi schema nelle modalità di opposizione". La richiesta della capigruppo è stata sostenuta anche da Stefano Patuanelli di M5s, Ivan Scalfarotto di Iv e Tino Magni di Avs.

Premierato: emendamenti votati con alzata di mano

(ANSA) - Il Senato ha votato solo dopo un'ora di seduta il primo emendamento della giornata al ddl sul premierato elettivo e la votazione è stata effettuata per alzata di mano e non con il voto elettronico.

In base al regolamento del senato il voto per alzata per mano è quello ordinario, a meno che venga chiesto il voto elettronico ad inizio di seduta. Tale richiesta viene in genere presentata dalle opposizioni per far si che emerga la mancanza del numero legale nei casi di assenze dei senatori di maggioranza.

Oggi, tuttavia, le opposizioni non hanno avanzato ad inizio di seduta la richiesta di voto segreto, perché il voto per alzata di mano richiede più tempo, dato che richiede quasi sempre una controprova. Si tratta quindi di un modo per far perdere ancora più tempo nell'esame del provvedimento.

RIFORME: IN AULA SENATO MANCA NUMERO LEGALE, SEDUTA SOSPESA FINO ALLE 10.45

(Adnkronos) - Seduta sospesa in Senato dove si discutono gli emendamenti al ddl Casellati sul premierato. Dopo la richiesta di verifica del numero legale in Aula, avanzata dal presidente del gruppo M5S, Stefano Patuanelli, preso atto dei numeri insufficienti la presidente di turno, Anna Rossomando ha deciso per lo slittamento dei lavori fino alle 10.45.

FDI PREPARA IL BLITZ SUL PREMIERATO E IL PD SVENTOLA LA COSTITUZIONE IN AULA

Estratto dell’articolo di Lorenzo De Cicco per “la Repubblica”

Ignazio La Russa monta sul “canguro”. Il Pd si sbraccia con la Costituzione in mano. Ma per un pezzo di FdI il presidente del Senato è perfino troppo morbido (morbido, La Russa...) e vorrebbe che sfoderasse il terminator degli emendamenti: la famigerata tagliola.

Scene da Palazzo Madama, dove ieri si è cominciato a votare sul premierato. L’Aula è subito entrata in modalità ring. A un certo punto del pomeriggio, […] i Fratelli si erano convinti che l’opposizione volesse occupare i banchi del governo ed è stata spedita a vigilare una pattuglia di meloniani ben piazzati (in testa il veneto Luca De Carlo, stazza da rugbista). Alla fine l’occupazione non c’è stata, ma la tensione, solo verbale, quella sì. Sono pure intervenuti i commessi.

Il fatto è che la maggioranza ha fretta di chiudere, di strappare un primo ok entro le Europee. Il centrosinistra però ha scaricato negli uffici della presidenza 3mila emendamenti. Così è impossibile arrivare a dama entro la pausa elettorale.

La Russa per ora ha deciso di sfruttare «‘sto benedetto canguro» (parole sue), cioè la possibilità di saltare il voto sugli emendamenti quasi identici, quelli ciclostilati dall’opposizione per allungare i tempi. Ieri, con questo escamotage, ne ha cassati 35. Proteste da sinistra. «Ma il canguro è una decisione inappellabile del presidente», è la difesa di La Russa […].

Di emendamenti “cangurabili”, neologismo del Palazzo, comunque ce ne sono 1.800. Ne resterebbero da votare 1.200. Troppi. Allora che si fa? Da via della Scrofa premono su La Russa perché contingenti i tempi, per licenziare il testo entro il 30. Il presidente del Senato non sembra convinto, ma la tagliola, sussurrano da FdI, è più che un’opzione.

L’opposizione le sta provando tutte […]. Il Pd, con 5S e Avs, ha protestato sventolando la Carta, contro la riforma «che vuole distruggerla», parole del capogruppo dem Francesco Boccia.

I senatori FdI se n’erano accorti, che i colleghi di minoranza avevano i libretti della Costituzione, e così se ne sono fatti portare di simili da una commessa, per esibirsi nello stesso sventolio. «Bene, tutti con la Costituzione. Ottimo». Sorrisone di La Russa. «Ma non fate propaganda». Marcello Pera, eletto con FdI, ha di nuovo preso le distanze dalla riforma del suo partito, evocando «l’uomo solo al comando».

[…] Polemiche e situazionismo. Come quando il capogruppo di Iv, Enrico Borghi, ha chiesto di parlare, alzando il braccio destro. Replica di La Russa, che è stato uno specialista del genere: «Senatore, attento con quella mano ». Dietro le quinte, intanto, in maggioranza si litiga per la legge elettorale che dovrebbe accompagnare il premierato. La ministra Casellati, l’altro ieri, sembrava alludere al ballottaggio. Ma la Lega già si mette di traverso: non se ne parla. […]

