AGI - “Il titolo di Repubblica di quest’oggi è pura istigazione all’odio e il riferimento alla ‘cancellazione’ di Salvini può diventare un pesante strumento in mano a chi sta conducendo una battaglia politica contro il segretario della Lega basandosi su violenza e minacce. Pur essendo consci dei diritti di cui gode la categoria giornalistica, ci chiediamo dove sia la libertà di stampa nel cancellare Salvini e presenterò in questi giorni un esposto all’Ordine dei giornalisti contro il quotidiano”.

Così Alessandro Morelli, deputato e responsabile Editoria della Lega, annunciando un esposto contro il quotidiano Repubblica, che oggi in prima pagina titola “Cancellare Salvini”.

“Leggere certe porcate da chi si arroga il ruolo di giudicante rispetto a comportamenti d'odio altrui, basandosi su una presunta superiorità morale che è frutto solo della totale lontananza dalla vita reale, dal buonsenso e dai cittadini, qualifica chi le scrive. I colleghi di Repubblica non possono non rendersi conto dell'infamia compiuta nei confronti non tanto di un politico di cui non si condividono le idee, ma di un esponente visto come un ‘nemico’", conclude.

