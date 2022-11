9 nov 2022 16:06

PRESTO: PORTATE UN PO’ DI MAALOX A TRUMP! – L’EX PRESIDENTE AMERICANO È FURIOSO PER I RISULTATI DELUDENTI ALLE MIDTERM: I SUOI CANDIDATI (IN PRIMIS IL DOTTOR MEHMET OZ IN PENNSYLVANIA) SONO PARTITI PER SFONDARE E INVECE SONO STATI SFONDATI – UN SUO CONSIGLIERE HA RIVELATO ALLA CNN CHE DA IERI SERA IL TYCOON È “LIVIDO E URLA CONTRO TUTTI”. MA NON RINVIERÀ L’ANNUNCIO DELLA CANDIDATURA ALLE PRESIDENZIALI DEL 2024, PREVISTO PER IL 15 NOVEMBRE: “SAREBBE TROPPO UMILIANTE”