PRIORITÀ A STELLE E STRISCE: GLI AMERICANI CONDANNANO ISRAELE MA LO ARMANO, SOLIDARIZZANO CON KIEV MA POI LA ABBANDONANO – IL “WASHINGTON POST”: IL GIORNO DEL RAID A GAZA CHE HA UCCISO GLI OPERATORI UMANITARI DI “WORLD CENTRAL KITCHEN”, GLI USA HANNO APPROVATO IL TRASFERIMENTO DI MIGLIAIA DI BOMBE A ISRAELE - LA CREAZIONE DEL FONDO DA 100 MILIARDI PER L’UCRAINA, INVECE, SI ALLONTANA: “LE POSSIBILITÀ CHE VENGA APPROVATO SONO SCARSE”

volodymyr zelensky joe biden incontro alla casa bianca 2

WP, OK USA A BOMBE A ISRAELE NEL GIORNO DEL RAID SU WCK

(ANSA) - L'amministrazione Biden ha approvato il trasferimento di migliaia di bombe a Israele nello stesso giorno del raid a Gaza che ha ucciso sette operatori umanitari di World Central Kitchen.

Lo scrive il Washington Post citando tre dirigenti Usa, mentre un portavoce del dipartimento di stato ha sostenuto che l'ok è arrivato un po' "prima" dell'attacco al convoglio umanitario.

netanyahu biden

Si tratta di oltre 1000 bombe Mk82 da 500 libbre (225 kg), oltre 1000 bombe di piccolo diametro e micce per bombe MK80, il tutto con autorizzazioni concesse dal Congresso diversi anni prima dell'inizio della guerra tra Israele e Hamas.

FONTI, 'IL FONDO NATO PER KIEV? HA POCHE CHANCE DI NASCERE'

(ANSA) - "Qui ogni idea che entra in una stanza di alto livello non ne esce viva: le possibilità che il fondo per l'Ucraina sia veramente approvato sono scarse". Lo ha detto all'ANSA un'alta fonte diplomatica alleata a proposito dell'idea di Stoltenberg di creare un fondo da 100 miliardi per Kiev. "Peraltro ci sono modi più intelligenti e semplici per aiutare l'Ucraina", ha aggiunto.

volodymyr zelensky joe biden incontro alla casa bianca 4 joe biden e volodymyr zelensky - armi all ucraina -vignetta osho JOE BIDEN E VOLODYMYR ZELENSKY AL VERTICE NATO DI VILNIUS joe biden - volodymir zelensky le armi e la guerra israele hamas - vignetta by osho volodymyr zelensky joe biden - meme by osho joe biden bibi netanyahu in israele volodymyr zelensky joe biden incontro alla casa bianca 1