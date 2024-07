andrea giambruno giorgia meloni - meme by emiliano carli

Estratto dell’articolo di Davide Carlucci per www.repubblica.it

Occhi puntati sulle ferie d’agosto della presidente del Consiglio. […] Date e località non sono ancora definite. Ma anche quest’anno, dunque, potrebbe essere la Puglia, la meta delle vacanze di Giorgia Meloni.

Che ancora una volta sceglierà di condividere la pausa di Ferragosto con il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato, le cui figlie gemelle sono molto amiche della piccola Ginevra. Si ipotizza che la meta sia la masseria Beneficio di Ceglie Messapica, come l’anno scorso.

Andrea Giambruno Giorgia Meloni

[…] L’unica certezza, in questo momento, è il gruppo, che sarebbe lo stesso di un’estate fa. Forse anche con Andrea Giambruno, il compagno messo alla porta dopo i fuorionda con le colleghe a Diario del Giorno, la trasmissione di Rete 4 da lui condotta.

Dai giorni della rottura, avvenuta in ottobre, qualcosa è cambiato e le voci di un riavvicinamento si sono inseguite. Da qui l’ipotesi di una ricomposizione del quadretto familiare com’era prima della tempesta mediatica proprio in Puglia, con la stessa compagnia di un anno fa ma con ancora maggiore riservatezza. Non necessariamente per tornare insieme: anche soltanto per una tregua estiva che consenta alla figlia di trovare l’armonia familiare perduta.

giorgia meloni in bikini al mare foto novella 2000

Chi fa politica, la fa anche quando dorme o si rilassa sul materassino in piscina. Per questo si ipotizza che la forte propensione all’ospitalità da parte di Gemmato nei confronti della premier sia, oltre che un segno di sincera amicizia, anche la dimostrazione che intorno a lei c’è una squadra di fedelissimi rimasta ancorata ai sogni e agli ideali di gioventù. E fra questi sogni c’è quello di riconquistare la Puglia, da troppi anni in mano al centrosinistra.

Quella Puglia che ormai, nell’immaginario del centrodestra è diventata una “Stalingrado”, come l’ha definita ieri in consiglio regionale Fabio Romito, adombrando una inespugnabilità legata soprattutto alle incrostazioni di potere che il governatore Michele Emiliano avrebbe creato con le sue agenzie e le ramificazioni del sottogoverno sviluppatesi in vent’anni. Avere ancora una volta la leader in Puglia […] significherebbe […] rafforzare un legame che potrebbe essere utile a rendere possibile la scalata alla roccaforte rossa del Sud.

giorgia meloni al mare foto oggi

Un’aspirazione alla quale Gemmato sta cercando di dare forma, per evitare che si trasformi in velleità, nell’ennesimo buco dell’acqua dopo le quattro sconfitte consecutive. […]

