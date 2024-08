PUIGDEMONT SE L'E' DATA A GAMBE! - IL LEADER INDIPENDENTISTA È COMPARSO A BARCELLONA PER QUALCHE ORA, DOVE E' STATO SCORTATO DA ALTRI POLITICI E HA TENUTO UN BREVE COMIZIO FUORI DAL PARLAMENTO REGIONALE. DOPODICHE' E' SCAPPATO - SU PUIGDEMONT PENDE UN MANDATO DI CATTURA, PER CUI È A RISCHIO ARRESTO IN QUALSIASI MOMENTO - UN AGENTE DELLA POLIZIA CATALANA È STATO ARRESTATO PERCHÈ AVREBBE FAVORITO LA FUGA DEL LEADER SECESSIONISTA - IL VIDEO DELLA FUGA

PUIGDEMONT È A BARCELLONA, SCORTATO VERSO IL PARLAMENTO

(ANSA) - MADRID, 08 AGO - L'ex governatore della Catalogna Carles Puigdemont è a Barcellona, dove, scortato da altri politici indipendentisti, ha raggiunto un palco allestito a poche centinaia di metri dal Parlamento regionale. Puigdemont era atteso da diverse centinaia di simpatizzanti. "Oggi sono qui per ricordare che siamo ancora qui", ha detto una volta presa la parola, "non abbiamo diritto a rinunciare, perché il diritto all'autodeterminazione è dei popoli".

PUIGDEMONT ACCOMPAGNATO IN CORTEO VERSO IL PARLAMENTO CATALANO

(ANSA) - MADRID, 08 AGO - Un corteo composto da manifestanti indipendentisti catalani sta accompagnando l'ex presidente catalano Carles Puigdemont verso il Parlamento regionale a Barcellona, dove è prevista, a partire dalle 10, la seduta per l'investitura del nuovo governatore.

Lo riporta la tv pubblica spagnola, Rtve. Sul leader secessionista, che è apparso a sorpresa a poche centinaia di metri dalla sede parlamentare, scortato da altre persone, è in vigore un mandato di cattura nazionale, per cui è a rischio arresto in qualsiasi momento. Attualmente non ci sono notizie di un intervento della polizia nei suoi confronti.

Nei giorni scorsi, Puigdemont, che è deputato regionale, aveva dichiarato di voler essere presente alla seduta d'investitura del nuovo governatore. Quest'oggi è apparso per la prima volta pubblicamente in territorio spagnolo da quando si era trasferito in Belgio nel 2017. "Da sette anni ci perseguitano per aver voluto ascoltare la voce del popolo catalano, da sette anni è iniziata una durissima repressione", ha detto stamattina, una volta salito su un palco allestito presso l'Arco di Trionfo di Barcellona.

CATALOGNA: SEDUTA PARLAMENTARE PARTITA, PUIGDEMONT NON È IN AULA

(ANSA) - MADRID, 08 AGO - I deputati regionali della Catalogna hanno fatto ingresso nell'aula del Parlamento locale di Barcellona per la seduta d'investitura del nuovo governatore, che è appena iniziata. Il leader secessionista Carles Puigdemont, eletto con Junts per Catalunya e che attorno alle 9 è comparso a sorpresa a poche centinaia di metri dalla sede parlamentare, dopo aver dichiarato nei giorni precedenti di voler essere presente in questa occasione nonostante un mandato di cattura a suo carico, non è però in Aula e non è stato visto neanche in altri locali del Parlamento dai giornalisti presenti.

Al momento c'è incertezza su dove si trovi, spiega la tv pubblica spagnola Tve. Il candidato designato a essere eletto come nuovo presidente della Catalogna è il socialista Salvador Illa.

MEDIA, POLIZIA ATTIVA UN DISPOSITIVO PER INTERCETTARE PUIGDEMONT

(ANSA) - MADRID, 08 AGO - La polizia della Catalogna (Mossos d'Esquadra) ha attivato un dispositivo per intercettare l'ex presidente regionale Carles Puigdemont, apparso stamattina a Barcellona e su cui vige un mandato di cattura: lo riportano El País e altri media.

Intervenuto davanti a centinaia di simpatizzanti attorno alle 9 del mattino, a circa 900 metri dal Parlamento regionale, il leader secessionista è poi stato perso di vista nei minuti successivi da giornalisti e telecamere presenti, mentre un corteo con diversi suoi collaboratori avanzava verso la sede parlamentare, dove alle ore 10 è iniziata la seduta d'investitura del nuovo governatore. La polizia non scarta quindi la possibilità che stia tentando la fuga: diversi punti di uscita da Barcellona sono controllati dagli agenti, spiega l'agenzia Efe.

FONTI POLIZIA, 'IPOTESI È CHE PUIGDEMONT SIA RIPARTITO IN AUTO'

(ANSA) - MADRID, 08 AGO - La "principale ipotesi" della polizia catalana sulla situazione del leader secessionista Carles Puigdemont dopo la sua apparizione a sorpresa di stamattina nel centro di Barcellona è che si sia allontanato da lì in auto: lo riferiscono fonti dell'area di sicurezza e ordine pubblico del governo catalano.

Stando alle stesse fonti, consultate dall'ANSA, la polizia aveva intenzione di patteggiare con Puigdemont un "arresto tecnico" dopo il suo intervento in pubblico davanti a centinaia di simpatizzanti, tenuto presso l'Arco di Trionfo di Barcellona, a poca distanza dal Parlamento regionale: il piano era quindi evitare, per questioni di ordine pubblico, che il momento della cattura in virtù del mandato giudiziario in vigore avvenisse di fronte alla folla.

In quelle circostanze, tuttavia, Puigdemont avrebbe "deciso di ripartire". Come mostrano immagini della tv pubblica spagnola Tve, controlli degli agenti catalani per intercettare il leader secessionista sono attivi sia a Barcellona sia fuori città Nel corso della mattinata, simpatizzanti del movimento indipendentista si sono radunati nei pressi del Parlamento regionale catalano, riporta sempre Tve, e ci sono stati momenti di tensione tra alcuni manifestanti e il cordone di agenti presente.

A poca distanza ha avuto luogo anche una manifestazione di sostenitori del partito ultraconservatore Vox, che invoca l'arresto di Puigdemont e denuncia la "passività" delle autorità dopo il suo arrivo a Barcellona.

ARRESTATO UN AGENTE PER AVER AIUTATO PUIGDEMONT A FUGGIRE

(ANSA) - MADRID, 08 AGO - Un agente della polizia catalana (Mossos d'Esquadra) è stato arrestato perchè avrebbe favorito la fuga del leader secessionista Carles Puigdemont dopo la sua apparizione a sorpresa a Barcellona: lo riportano diversi media iberici, tra questi l'agenzia di stampa Efe.

L'ipotesi è che il politico catalano si sia allontanato in auto dal centro della città, con la collaborazione di altre persone. La polizia lo sta cercando in tutta la Catalogna, aggiunge Efe.