PUTIN VUOLE TRATTARE. E TE CREDO: L’OFFENSIVA RUSSA PROCEDE SENZA INTOPPI E “MAD VLAD” HA IL VENTO IN POPPA - IL PRESIDENTE RUSSO DICE DI ESSERE PRONTO AL “CESSATE IL FUOCO” CHE RICONOSCA “LE ATTUALI LINEE DEL CAMPO DI BATTAGLIA”. MA GLI AMERICANI HANNO UN PIANO DIVERSO: COME DAGO-DIXIT, UNA VOLTA CONSEGNATI A ZELENSKY I MISSILONI DELLO ZIO SAM, L’UCRAINA “TAMPONERÀ” LE CONQUISTE RUSSE. E SOLO A QUEL PUNTO, SI TRATTERÀ PER LA PACE…

MEDIA, PUTIN PRONTO AL CESSATE IL FUOCO SUL FRONTE ATTUALE

(ANSA) - Il presidente russo Vladimir Putin sarebbe pronto a fermare la guerra in Ucraina con un cessate il fuoco negoziato che riconosca "le attuali linee del campo di battaglia": lo hanno detto a Reuters quattro fonti russe.

PUTIN ZELENSKY

Tre delle fonti, che hanno familiarità con le discussioni nell'entourage di Putin, hanno affermato che il leader russo ha espresso "frustrazione" a un piccolo gruppo di consiglieri per quelli che considera tentativi sostenuti dall'Occidente di ostacolare i negoziati e la decisione del presidente ucraino Volodymyr Zelensky di escludere i colloqui.

"Putin può combattere per tutto il tempo necessario, ma è anche pronto per un cessate il fuoco, per congelare la guerra", ha detto una fonte russa di alto livello che ha lavorato con Putin ed è a conoscenza delle conversazioni ad alto livello al Cremlino.

offensiva russa su kharkiv 3

La fonte, come le altre citate, ha parlato a condizione di anonimato data la delicatezza della questione. Reuters afferma di aver parlato con un totale di cinque persone che lavorano o hanno lavorato con Putin a livello senior nel mondo politico e imprenditoriale.

La quinta fonte non ha commentato il congelamento della guerra sull'attuale fronte. Il portavoce di Putin, Dmitry Peskov, in risposta a una richiesta di commento, ha affermato che il capo del Cremlino ha ripetutamente chiarito che la Russia è aperta al dialogo per raggiungere i suoi obiettivi, affermando che il Paese non vuole "una guerra eterna". I ministeri degli Esteri e della Difesa dell'Ucraina non hanno risposto alle richieste di commenti da parte di Kiev.

torture a kharkiv

FONTI UE, 'CESSATE IL FUOCO? PUTIN NON È PRONTO ALLA PACE'

(ANSA) - L'ipotesi che Vladimir Putin voglia una tregua in Ucraina al momento è "solo una speculazione" basata su "fonti anonime" mentre ciò che si osserva tutti i giorni è "il bombardamento di obiettivi civili". "Quello che vediamo è che Putin non è pronto per la pace". Lo fa sapere all'ANSA un alto funzionario europeo commentando l'esclusiva della Reuters sul fatto che lo zar sarebbe interessato a un cessate il fuoco.

ORBAN, 'A BRUXELLES SI PREPARA L'INGRESSO IN GUERRA'

putin zelensky

(ANSA) - Il primo ministro Viktor Orban ha dichiarato che a Bruxelles sono in corso i preparativi per l'entrata in guerra dell'Europa. "Ciò che sta accadendo oggi a Bruxelles e Washington, o attualmente più a Bruxelles, sta creando l'atmosfera per un eventuale conflitto militare, che potremmo anche descrivere come una preparazione all'entrata in guerra dell'Europa", ha affermato citato dall'agenzia ungherese Mti. Il premier ha aggiunto che a Bruxelles sono in corso i preparativi da parte dei gruppi di lavoro su come la Nato possa partecipare alla guerra Russia-Ucraina.

controffensiva ucraina nella regione di kharkiv 5 VOLODYMYR ZELENSKY