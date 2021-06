QUANDO FA COMODO, ANCHE PUTIN TORNA UTILE AI TAVOLI EUROPEI - ANGELA MERKEL NEL SUO ULTIMO INTERVENTO AL PARLAMENTO TEDESCO HA APERTO ALLO ZAR: "SERVE UN DIRETTO CONTATTO DELL'UE CON LA RUSSIA" - LA CANCELLIERA E MACRON VOGLIONO MOSCA NELLE TRATTATIVE A BRUXELLES, E PURE L'ITALIA SOSTIENE L'IDEA (MA NON DITELO AI PAESI BALTICI): UN DIALOGO PIÙ STRETTO CON LA RUSSIA È NECESSARIO SOPRATTUTTO PER AFFRONTARE IL NODO LIBIA E QUINDI QUELLO DEI MIGRANTI...

1 - MERKEL: SERVE UN CONTATTO DIRETTO UE-RUSSIA

"Serve un diretto contatto dell'Ue con la Russia", "non basta che lo abbia fatto Joe Biden con gli Usa". Lo ha detto Angela Merkel in Parlamento, sottolineando che anche l'Europa deve fare altrettanto.

"Gli eventi degli ultimi mesi hanno mostrato cosa succede se reagiamo in modo non coordinato alle provocazioni della Russia", ha continuato la cancelliera. "Ci devono essere meccanismi per reagire insieme", ha aggiunto. Merkel ha anche citato la necessità di stabilire una "agenda di interessi comuni" su questioni come la pace in Siria e in Libia.

Un applauso più lungo del solito ha accompagnato la fine dell'ultima dichiarazione governativa della Merkel al Bundestag, nell'ambito dei suoi 16 anni da cancelliera.

La Bundeskanzlerin ha evitato ogni riflessione personale o sentimentale, e si è limitata a sorridere e a bere un sorso d'acqua seduta al suo posto.

2 - PUT-IN. IL BLITZ FRANCO-TEDESCO PER LEGARE MOSCA A BRUXELLES

Il cuore della battaglia in corso a Bruxelles è tutto lì, in quel paragrafo n. 29. La bozza delle conclusioni del Consiglio europeo in corso oggi e domani visionata in anteprima da Formiche.net è al centro di un tiro alla fune per una frase della discordia: “Il Consiglio europeo rivedrà i format di dialogo con la Russia esistenti, inclusi gli incontri fra leader”.

Eccolo, il risultato del blitz di Francia e Germania per riportare Vladimir Putin al tavolo delle trattative Ue. Mercoledì sera, alla vigilia del Coreper, la riunione degli ambasciatori degli Stati membri, i rappresentanti permanenti di Parigi e Berlino, Philippe Léglise–Costa e Michael Clauss, hanno lanciato il sasso nello stagno. L’Ue deve tornare a parlare con la Russia, e deve farlo subito.

“Il Consiglio europeo ribadisce l’apertura dell’Unione europea a una cooperazione selettiva con la Russia in aree di interesse per l’Ue”, recita la bozza delle conclusioni che ha recepito le indicazioni franco-tedesche. “Invita la Commissione e l’Alto rappresentante a sviluppare opzioni concrete, incluse condizionalità e leve a questo riguardo, viste da una prospettiva di interesse del Consiglio”, continua il testo.

Fra i settori individuati sono citati “il clima e l’ambiente, l’Artico, la cooperazione transfrontaliera, l’energia, la salute, lo spazio, la lotta al terrorismo e al crimine organizzato, così come alcuni fronti selezionati della politica estera e temi multilaterali come il JCPoA, la Siria e la Libia”.

L’iniziativa di Angela Merkel ed Emmanuel Macron alla vigilia del Consiglio ha suscitato reazioni opposte. Nella riunione del Coreper in serata gli ambasciatori di alcuni Paesi dell’Est Europa, come la Polonia, hanno manifestato una netta opposizione al ritorno della Russia al tavolo dei negoziati. Un tavolo da cui manca dal 2014, quando sono stati sospesi gli incontri fra vertici di Ue e Russia dopo l’invasione della Crimea.

L’inserimento della “Libia” fra i fronti comuni con Mosca è particolarmente sensibile. Il governo russo nega infatti un diretto coinvolgimento sul territorio libico e qualsiasi legame con i mercenari del Wagner Group, la milizia guidata dall’oligarca Evgenji Prighozin, noto anche come lo “chef” di Putin.

Un passaggio che sarebbe stato richiesto dalla delegazione tedesca. La Germania ospita in questi giorni la seconda Conferenza di Berlino sulla Libia cui, fra gli altri capi di Stato e di governo, partecipa anche il segretario di Stato americano Antony Blinken, impegnato in un tour europeo che prevede tappe a Parigi, Roma e in Vaticano. Serve “un’agenda di interessi comuni” per una soluzione del conflitto in Libia, ha detto Merkel durante la Conferenza.

3 - "L'ITALIA APPOGGIA L'APERTURA A PUTIN DI MERKEL E MACRON"

Il vertice tra la Ue e la Russia che Angela Merkel ed Emmanuel Macron vorrebbero organizzare per riallacciare i rapporti con Vladimir Putin, incassa il sostegno dell’Italia di Mario Draghi, secondo una fonte diplomatica.

Ma in altre aree europee ha già scatenato una bufera. Il principio di fondo dovrebbe essere quello che i diplomatici definiscono “selective engagement”: un dialogo più stretto, mantenendosi lo spazio per reazioni durissime in caso di eventuali controversie.

E’ un po’ il modello Merkel, che in questi anni ha mantenuto un filo costante con Putin e ha difeso ad esempio Nordstream2 nonostante le pressioni americane per congelare il gasdotto che collega Germania e Russia. Ma non ha esitato a convincere la Ue a imporre sanzioni contro Mosca dopo l’avvelenamento dell’oppositore di Putin, Aleksej Navalnyj.

Alla vigilia di un Consiglio Ue che si annuncia difficile, il ministro degli Esteri lituano, Gabrielius Landbergis ha consegnato però al Financial Times un giudizio tranchant sull’iniziativa: “irresponsabile e storicamente miope”. Riavviare un dialogo con Mosca quando è “più vicina che mai al totalitarismo sovietico” è sbagliato, secondo il politico lituano.

Anche un altro rappresentante di spicco dei Paesi baltici è intervenuto con forza contro l’ipotesi di invitare Putin a un summit Ue: “Merkel e Macron o non capiscono nulla o non hanno imparato nulla da 80 anni di storia” ha twittato l’ex presidente estone Toomas Hendrik Ilves. I vicini di casa della Russia coltivano per ovvie ragioni storiche un rapporto teso con Mosca. Secondo la fonte diplomatica, anche la Svezia, l’Ungheria e la Polonia potrebbero mettere i bastoni tra le ruote a Merkel, Macron e Draghi al vertice Ue che si apre oggi.

