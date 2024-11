QUEL RAIMO DEL LAGO DI COMO - CHRISTIAN RAIMO INSEGNANTE E SCRITTORE, È STATO SOSPESO PER TRE MESI DALL'INSEGNAMENTO, CON UNA DECURTAZIONE DEL 50% DELLO STIPENDIO, DOPO AVER CRITICATO GIUSEPPE VALDITARA - RAIMO DEFINÌ IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE "UN BERSAGLIO DA COLPIRE COME SI COLPISCE LA MORTE NERA" - LA MOBILITAZIONE DEGLI STUDENTI DEL LICEO DOVE INSEGNA IL PROF...

(ANSA) - Christian Raimo insegnante e scrittore, è stato sospeso per tre mesi dall'insegnamento, con una decurtazione del 50% dello stipendio, dopo aver criticato il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara. Il provvedimento disciplinare dell'Ufficio Scolastico Regionale, è stato preso per le critiche di Raimo fatte al ministro del governo, in un dibattito pubblico sulla scuola, alla festa nazionale di Avs.

Così studentesse e studenti del liceo Archimede, dove Raimo insegna, hanno deciso di mobilitarsi in difesa del professore: All'ingresso dell'istituto affisso uno striscione con scritto "tre mesi di sospensione per un'opinione". Ora gli studenti hanno convocato un'assemblea anche per parlare con i dirigenti scolastici.

