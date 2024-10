QUESTA CE LA SEGNIAMO - GIORGIA MELONI, OSPITE DI “PORTA A PORTA”, ALZA LA CRESTA: “NOI SIAMO PRONTI SEMPRE PER IL VOTO DEI CITTADINI, PER TUTTI I REFERENDUM" - LA DUCETTA HA FATTO ECO ALLE PAROLE DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA CARLO NORDIO CHE HA AUSPICATO UN REFERENDUM SULLA RIFORMA DELLA SEPARAZIONE DELLE CARRIERE DEI MAGISTRATI - ALLA DOMANDA DI BRUNO VESPA “SIETE PRONTI ANCHE PER IL REFERENDUM SUL PREMIERATO?”, LA SORA GIORGIA HA TUONATO: "SU TUTTO, NON CAMBIO IDEA SUL PREMIERATO, SONO DAVVERO CONVINTA SIA LA MADRE DI TUTTE LE RIFORME”

(ANSA) - ROMA, 30 OTT - "Noi siamo pronti sempre per il voto cittadini, per tutti i referendum". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nella puntata di 'Porta a porta', in onda questa sera su Rai1, commentando le parole del ministro della Giustizia Carlo Nordio che ha auspicato un referendum sulla riforma della separazione delle carriere dei magistrati. Siete pronti, la domanda di Bruno Vespa, anche per il referendum sul premierato? "Su tutto - ha risposto Meloni -. Non cambio idea sul premierato, sono davvero convinta sia la madre di tutte le riforme. Non la sto facendo per me, perché questo governo è stabile. Se non approfitto di questa occasione per cambiare davvero questa nazione che ci sto a fare... Mi sono presa un impegno con cittadini, rispetto il programma".

