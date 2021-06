18 giu 2021 18:53

CON QUESTI RINCARI SALTA IL RECOVERY! - ALLARME DEI COSTRUTTORI PER I PREZZI DELLE MATERIE PRIME CHE SCHIZZANO, TRA DOMANDA IN RIPRESA E GIOCHETTI SPECULATIVI: CHIESTA AL GOVERNO UNA COMPENSAZIONE PER I CANTIERI NEL CASO IN CUI IL COSTO DI ACCIAIO, RAME E BITUME DOVESSE OSCILLARE OLTRE L'8% - ANCHE L'ANTITRUST È PRONTA A FAR PARTIRE UN'ISTRUTTORIA, MENTRE IN BELGIO AUDI E VOLVO SONO COSTRETTE A FERMARSI PER MANCANZA DI MICROCHIP...