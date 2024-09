"AIUTATEMI A DARE UNA MANO A MARIA ROSARIA, NELL’ORGANIZZAZIONE DEGLI EVENTI È BRAVISSIMA" - SANGIULIANO, IL MESE SCORSO, PROVÒ A "PIAZZARE" LA SUA AMANTE TELEFONANDO A UNA COPPIA DI "AMICI MILANESI": "PRESENTIAMOLA A QUALCUNO NEL MONDO DELLA MODA" - LA CHIAMATA È AVVENUTA DOPO CHE IL GABINETTO DEL MINISTERO STRACCIO' IL CONTRATTO DELLA SIGNORA BOCCIA - LE CHIAMATE IN VIVAVOCE DEL "MINISTRO 'NNAMURATO" REGISTRATE DALLA BOCCIA MENTRE ERANO INSIEME, TRA CUI UNA ALLA MOGLIE DEL MINISTRO E ALTRE, IN CUI SI SAREBBE PARLATO DI NOMINE E POLITICI (GENNY E' RICATTABILE?)

Estratto dell’articolo di Tommaso Labate per il “Corriere della Sera”

meme su gennaro sangiuliano e maria rosaria boccia 2

«Aiutatemi a dare una mano a Maria Rosaria, magari presentiamola a qualcuno a Milano, nel mondo della moda, nell’organizzazione degli eventi è bravissima…». Se a essere galeotto è un mese, e non il libro com’era stato per Paolo e Francesca raccontati da Dante nel quinto canto dell’Inferno, quel mese per Maria Rosaria Boccia e Gennaro Sangiuliano è il mese di agosto.

Ad agosto del 2023 vengono a contatto, ma solo diversi mesi dopo si conoscono, si scambiano i numeri, iniziano a sentirsi. Ad agosto del 2024 viene giù tutto come un castello di carte: la nomina a consigliere del ministero dei Beni culturali che si sentiva già in tasca, e quindi le ambizioni di lei; la reputazione all’interno della maggioranza di lui, aggrappato con le unghie alla casella ministeriale che conserva ma non si sa ancora per quanto e a quale prezzo politico; e ovviamente la storia d’amore, o quello che era.

All’inizio del mese scorso, quando l’apparato di burocrazia interna del ministero respinge al mittente la contrattualizzazione della donna sollevando quel conflitto d’interesse che lo stesso Sangiuliano inizia per la prima volta a considerare alla stregua di un ostacolo insormontabile, il ministro presenta Boccia a una coppia di amici “milanesi” a cui nei mesi precedenti l’aveva tenuta nascosta. [...]

maria rosaria boccia - gennaro sangiuliano come gli oasis - meme

A Ferragosto il ministro ha già capito che il contratto di lei col ministero non s’ha da fare e si adopera, attraverso i contatti sotto il Duomo, per rimediare con un piano B che avesse a che fare col mondo delle imprese, della moda, il primo amore di lei. «Aiutatemi a dare una mano a Maria Rosaria», diventa un incrocio tra una cantilena e un appello disperato, anche perché il tempo stringe e la diretta interessata non è ancora stata informata.

E quando lei capisce che il sogno di entrare ufficialmente in quello staff dei Beni culturali in cui si muoveva da mesi come se ne fosse parte integrante è ormai svanito, sempre attraverso gli ambasciatori fa sapere di avere in mano documenti e soprattutto registrazioni telefoniche da diffondere presso chiunque.

Compresa «qualche telefonata privata in viva voce che il ministro avrebbe fatto in presenza di Boccia senza però immaginare che la stessa, oltre che a sentire, stesse anche registrando…». Una alla moglie del ministro, altre in cui si sarebbe parlato di nomine e politici.

dimission impossible - meme by carli

È a quel punto, quando la storia inizia a farsi largo tra le pagine dei giornali, che a Palazzo Chigi e nella sede di Fratelli d’Italia, parte la caccia a chi sia stato, come dice qualcuno con una metafora tra l’ironico e il macabro, «il paziente zero contagiato dal virus Boccia». [...]

FEDERICA CORSINI - GENNARO SANGIULIANO - 1 simona russo maria rosaria boccia gennaro sangiuliano maria rosaria boccia sangiuliano boccia sangiuliano FEDERICA CORSINI - GENNARO SANGIULIANO - 2 storia instagram di maria rosaria boccia a montecitorio 6 gennaro sangiuliano maria rosaria boccia - meme ultimo tango a time square maria rosaria boccia foto con sangiuliano carmine lo sapio gennaro sangiuliano simona russo maria rosaria boccia 2 storia instagram di maria rosaria boccia a montecitorio 10 storia instagram di maria rosaria boccia a montecitorio 12 vignetta di natangelo sul caso sangiuliano - boccia carmine lo sapio gennaro sangiuliano maria rosaria boccia carmine lo sapio gennaro sangiuliano 1 GENNARO SANGIULIANO CON LA MOGLIE FEDERICA CORSINI ALLA MOSTRA DEL CINEMA DI VENEZIA maria rosaria boccia carmine lo sapio gennaro sangiuliano 2 maria rosaria boccia gennaro sangiuliano 1 carmine lo sapio gennaro sangiuliano simona russo maria rosaria boccia 3 RICEVUTA DELL AEREO ITA AIRWAYS PAGATO DA SANGIULIANO A MARIA ROSARIA BOCCIA