Berlusconi racconta dei 200 bidet regalati a Gheddafi e lo imita in una lingua incomprensibile #PortaAPorta #ElezioniPolitiche2022 pic.twitter.com/cRcj1RPpIc — Il Grande Flagello (@grande_flagello) September 7, 2022

(Agenzia Vista) - Ischia, 15 Ottobre 2017 - Berlusconi: "Quando andai con Gheddafi e i suoi architetti nei centri d'accoglienza in Libia... guardai dentro i bagni, non c'era il bidet. Così dissi a Gheddafi che bisognava metterli e lui mi chiese: cos'è il bidet? Allora io dissi: Datemi uno spazio come il vaso così ce li metto io, perchè avrò l'orgoglio di aver insegnato a questi scopatori africani che esistono i preliminari". Questa la battuta che ha fatto scandalizzare Mara Carfagna, pronunciata da Silvio Berlusconi durante il suo intervento alla convention di Forza Italia "Andiamo a Governare".

