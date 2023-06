LA "DAVOS RUSSA" È UN FLOP CLAMOROSO: ANCHE GLI AMICI DI PUTIN LA SNOBBANO - TRA GLI OSPITI AL FORUM ECONOMICO DI SAN PIETROBURGO NON C'E' NESSUN FUNZIONARIO STRANIERO DI RANGO SUPERIORE AL LIVELLO MINISTERIALE (AD ECCEZIONE DEL PREMIER CUBANO MANUEL MARRERO CRUZ) - LE PIÙ FOLTE DELEGAZIONI STRANIERE ARRIVANO DAL MEDIO ORIENTE, MA ANCHE DA CINA, INDIA, SRI LANKA, LAOS, VIETNAM, TURCHIA E THAILANDIA, MENTRE L’ESPONENTE EUROPEO DI PIÙ ALTO PROFILO È...

Estratto dell'articolo di Rosalba Castelletti per “la Repubblica”

[…] Non era mai successo. Quest’anno, più del 2022, il Forum economico di San Pietroburgo che si è aperto ieri è l’epitome dell’isolamento in cui è piombata la Russia. E non tanto per la messa al bando dei reporter occidentali, quanto per la pressoché totale assenza di leader mondiali e ad di multinazionali.

Il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva ha declinato l’invito di Vladimir Putin. Persino i leader delle vicine ex Repubbliche sovietiche hanno deciso di starne alla larga. Se si esclude il premier cubano Manuel Marrero Cruz […] gli ospiti attesi non includono nessun funzionario straniero di rango superiore al livello ministeriale, neppure dai Paesi neutrali sul conflitto in Ucraina.

Le più folte delegazioni straniere arrivano dal Medio Oriente, in particolare dall’Arabia Saudita, ma anche da Cina, India, Sri Lanka, Laos, Vietnam, Turchia e Thailandia. In rappresentanza degli Emirati Arabi Uniti ci saranno i ministri dell’Economia Abdulla Bin Touq Al Marri e dell’Istruzione pubblica e Tecnologia Sarah Bint Yousif Al Amiri, mentre l’ambasciatore cinese a Mosca, Zhang Hanhui, dovrebbe essere presente a un panel sui rapporti bilaterali. È lo specchio della nuova geografia delle relazioni russe.

Altro che “Davos russa” come il Forum inaugurato nel 1997 era chiamato quando attraeva politici e investitori globali, […] e competeva con il Forum economico mondiale ospitato a Davos, in Svizzera. Quest’anno l’esponente europeo di più alto profilo sarà il ministro degli Esteri ungherese Péter Szijjártó […]

In rappresentanza dell’Occidente, nonostante le sanzioni, ci sono anche i leader della Camera di commercio statunitense e dell’Associazione del business europeo (Aeb). A tutti è stato ricordato di portare contanti perché non potranno usare le loro carte di credito in Russia a causa delle sanzioni. […]

Anche il programma riflette il nuovo clima: il tema “sovranità tecnologica” compare 27 volte. Alla Russia non resta che l’autarchia. Perciò deve accontentarsi della partecipazione dei magnati russi, da Leonid Mikhelson a Vladimir Potanin. Molti l’anno scorso temevano di essere visti a San Pietroburgo e di essere di conseguenza associati all’offensiva russa contro Kiev, ma oramai sono soggetti a sanzioni e preferiscono mostrare lealtà al regime. […]