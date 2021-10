21 ott 2021 16:00

"DRAGHI SAREBBE CERTAMENTE UN OTTIMO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA MI DOMANDO SE IL SUO RUOLO ATTUALE CONTINUANDO NEL TEMPO NON PORTEREBBE PIÙ VANTAGGI AL NOSTRO PAESE…" - BERLUSCONI VUOLE INCHIAVARDARE MARIOPIO A PALAZZO CHIGI PER COLTIVARE L'ILLUSIONE DI POTER ASCENDERE AL COLLE: "IO AL QUIRINALE? NON HO PER IL MOMENTO IDEA AL RIGUARDO. POSSO DIRE CHE SONO IN FORMA DOPO UN PO' DI ACCIACCHI DOVUTI AL COVID…"