"GENNY" S-BOCCIA IN RIVIERA! CHI HA PAGATO I SOGGIORNI DELLE GITE ESTIVE DI SANGIULIANO E DELLA SUA PSEUDO-CONSULENTE POMPEIANA MARIA ROSARIA BOCCIA IN LIGURIA? IL SINDACO DI RIVA LIGURE: “HO PAGATO IO PERSONALMENTE LA TRASFERTA” - A SANREMO, INVECE, GENNY DELON ERA A SPESE DEL CASINÒ PERCHE’ INVITATO COME SCRITTORE (ANNAMO BENE) – IN TRASFERTA PER MOTIVI ISTITUZIONALI, POI LA SERA GENNY PRESENTA IL SUO LIBRO – L'EX VENDITRICE DI ABITI DI SPOSA AVEVA SBUGIARDATO SANGIULIANO, CHE SOSTIENE DI NON AVERLE PAGATO “NEANCHE UN CAFFÈ CON I SOLDI PUBBLICI: “IO NON HO MAI PAGATO. MI È SEMPRE STATO DETTO CHE RIMBORSAVA IL MINISTERO”

Andrea Fassione per www.lastampa.it

Il sindaco di Riva Ligure Giuffra tra Maria Rosaria Boccia e il ministro Sangiuliano

Al “Festival della bellezza” lo scorso febbraio al Casinò – durante il Festival della canzone – insieme all’onorevole Gerolamo Cangiamo per l’intergruppo parlamentare “Medicina, estetica e bellezza”, fino alle due tappe estive in Riviera: la prima a Riva Ligure l’11 luglio e di nuovo al casinò di Sanremo il 16 luglio, a fianco del ministro Sangiuliano. Ma non a spese del ministero.

E’ infatti il sindaco di Riva Ligure Giorgio Giuffra a precisare candidamente che, per quanto riguarda la visita istituzionale nella cittadina ligure, alla quale hanno preso parte durante la serata il senatore Gianni Berrino e il prefetto Valerio Massimo Romeo e preceduta da una visita del borgo, dei musei e del municipio, ha pagato tutto il sindaco.

SANGIULIANO BOCCIA A SANREMO TEATRO DEL CASINO

«La visita non ha gravato sulle casse dell’ente – spiega Giuffra – trasferimento, cena e ospitalità sono stati sostenuti da me personalmente e dalla mia famiglia». In quel caso, la delegazione era composta da tre persone: nelle foto compaiono appunto il ministro Sangiuliano, la dottoressa Boccia, l’altra dovrebbe essere la scorta. Per l’ospitalità è stato scelto un albergo di Sanremo.

Giuffra riferisce anche di aver conosciuto Maria Rosaria Boccia, la donna finita al centro di un caso e all’attenzione della premier Meloni per il suo ruolo non del tutto chiarito a fianco di un ministro (e per il potenziale accesso a documenti riservati) proprio durante la rassegna di febbraio al Casinò. Il contatto, in qualche modo, è stato rinverdito prima del viaggio di Sangiuliano a Riva Ligure: è stata lei a tenere il contatto con il sindaco di Riva prima della visita estiva del ministro («per i dettagli del viaggio ho fatto riferimento alla segreteria», precisa Giuffra), tappa della quale a questo punto è complicato comprendere il grado di ufficialità.

maria rosaria boccia. 2

Diverso il caso dell’apparizione pubblica di Sangiuliano pochi giorni dopo al Casinò. Il ministro è stato invitato, a spese della casa da gioco, come scrittore, per presentare il suo libro su Giuseppe Prezzolini, l’anarchico conservatore. Con lui c’è sempre la pompeiana Maria Rosaria Boccia, già introdotta a Sanremo come presidente del comitato tecnico e scientifico dell'intergruppo parlamentare, e Carlo Sburlati, giornalista e saggista.

Durante l’evento ai Martedì letterari lei siede tra il pubblico. Il ministro si è anche spostato per una visita al Forte di Santa Tecla. Ma ai conti ci ha pensato il casinò di Sanremo: ministro ospite come scrittore, Sburlati come giurato del Premio Semeria, Boccia in continuità con le collaborazioni dell’evento moda: i dettagli del viaggio e soggiorno sanremese del ministro – così si preoccupano di far sapere dalla casa da gioco - sono stati curati con la segreteria del ministero, non dalla consulente di moda, bellezza e dieta mediterranea. Dopo la cena omaggio al ristorante del Casinò, alla fine, sono state quattro le stanze d’albergo prenotate, tutte in un vicino albergo a quattro stelle: una per ogni persona.

MARIA ROSARIA BOCCIA - GENNARO SANGIULIANO

le storie instagram di maria rosaria boccia contro gennaro sangiuliano 5 MARIA ROSARIA BOCCIA PIALLATA DAI FILTRI SU INSTAGRAM maria rosaria boccia gennaro sangiuliano maria rosaria boccia gennaro sangiuliano. gennaro sangiuliano con maria rosaria boccia alla pinacoteca di brera maria rosaria boccia. maria rosaria boccia. GENNARO SANGIULIANO CON MARIA ROSARIA BOCCIA AL FORTE SANTA TECLA DI SANREMO. GENNARO SANGIULIANO CON MARIA ROSARIA BOCCIA AL FORTE SANTA TECLA DI SANREMO gennaro sangiuliano con maria rosaria boccia in prima fila a pompei