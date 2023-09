"CON GIOVANBATTISTA FAZZOLARI CI SAREMO INCONTRATI DUE O TRE VOLTE, LA NOSTRA È UNA PARENTELA DI QUINTO GRADO" - ROCCO BELLANTONE, CHE PRENDERÀ IL POSTO DI SILVIO BRUSAFERRO COME PRESIDENTE DELL’ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ, MINIMIZZA IL LEGAME CON IL SOTTOSEGRETARIO: “ABBIAMO SOLO UN BISNONNO IN COMUNE" - "MI INFASTIDISCE IL FATTO CHE SI VADA ALLA RICERCA DI PETTEGOLEZZI ANZICHÉ ANDARE A SFOGLIARE UN CURRICULUM CHE HA LE CARTE IN REGOLA PER RICOPRIRE IL RUOLO..."

Estratto dell’articolo di Paolo Russo per “La Stampa”

rocco domenico alfonso bellantone foto di bacco (3)

Finita l'epoca di Silvio Brusaferro alla guida dell'Iss arriva Rocco Bellantone, professore di endocrinologia, già preside di Medicina alla Cattolica di Roma, con un curriculum scientifico che non si discute. […]

Lei è cugino di Giovanbattista Fazzolari, sottosegretario alla presidenza del Consiglio. Può assicurare che l'indipendenza dell'Istituto sarà sempre garantita?

«Ci mancherebbe, anche se questa cosa della parentela mi fa un po' ridere visto che è di quinto grado: abbiamo solo un bisnonno in comune e ci saremo incontrati nella vita due o tre volte».

rocco domenico alfonso bellantone foto di bacco (2)

Però lo ammetta, questo accostamento le ha dato un po' fastidio….

«Mi infastidisce il fatto che si vada alla ricerca di pettegolezzi anziché andare a sfogliare un curriculum che ha le carte in regola per ricoprire il ruolo di commissario.

Il mio h-index, l'indice che quantifica la prolificità e l'impatto scientifico delle pubblicazioni è tra i più alti in Italia. Ho presieduto in passato la prima sezione del Consiglio superiore di sanità e non mi risulta sia stato per qualche legame di parentela».

Fazzolari Meloni

Parentele a parte, lei guiderà il più grande istituto pubblico di ricerca europeo. Quai saranno le priorità di azione?

«Sicuramente quella della diagnosi e la cura delle infezioni, un campo nel quale l'Iss è sempre stato all'avanguardia. C'è poi tutta la ricerca immunologica, fondamentale non solo nella diagnosi e la cura dei tumori ma anche di malattie autoimmuni dagli effetti devastanti. Sono entrato in un tempio della ricerca che va conservato, difeso e potenziato quanto più possibile».

GIOVANBATTISTA FAZZOLARI A CINQUE MINUTI

Preoccupato per questa risalita del Covid?

«La prima cosa che ho fatto è stato preparare una riunione con l'eccezionale team che in Istituto se ne occupa per fare il punto. Una cosa è sicura: non dobbiamo abbassare la guardia».

Se ci dovessimo trovare di fronte a un aumento di ricoveri e decessi consiglierebbe il ritorno alle mascherine e all'isolamento dei positivi?

«A volte in passato si sono assunte posizioni un po' troppo rigide. Le infezioni e il Covid in particolare, vanno invece valutate e affrontate di volta in volta, perché parliamo di un virus che continua a cambiare. Ogni settimana va valutata la situazione affinché la politica possa poi prendere eventuali decisioni. Tenendo anche conto dei risvolti economici e sociali che queste possono avere». […]

giovanbattista fazzolari giorgia meloni