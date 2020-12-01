"LITIGA CON LA MOGLIE A FIRENZE E CORRE FINO A ROMA PER SMALTIRE LA RABBIA" – MATTEO RENZI SI FA UN SELFIE E TWITTA: “MA CHE MERAVIGLIA CORRERE SOTTO L’ACQUA NELLE CASCINE DESERTE”, MA SI DIMENTICA DI STACCARE IL GPS, E SOTTO AL SUO FACCIONE ZUPPO APPARE LA SCRITTA ''ROMA, LAZIO'' – OVVIAMENTE VIENE SOMMERSO DI COMMENTI E MEME: "TIPO FORREST GUMP .. È PARTITO DALLE CASCINE E NESSUNO HA MESSO LA SCRITTA STOP RENZI STOP ... ADESSO SARÀ IN CAMPANIA''

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LA SINISTRA RIPARTA DA ZOOM - C’È DAVVERO QUALCUNO CHE È RIMASTO COLLEGATO TRE ORE A SENTIRLI? IL CARDIGAN DI D’ALEMA, LA POLO CON COLLETTO ALZATO DI RENZI, LA CRAVATTA MINISTERIALE DI SU-DARIO FRANCESCHINI, L’ARIA MESTA DI SPERANZA: I LOOK, LE CHIACCHERE E I “CAPOCCIONI” DEL DIBATTITO VIRTUALE ORGANIZZATO DA “BAFFINO” – A UN CERTO PUNTO L'INQUADRATURA TORNA ALL'IMPROVVISO SU RENZI MENTRE  STAVA MASTICANDO UNA FETTA BISCOTTATA. MATTEUCCIO PRIMA TRATTIENE IL BOCCONE IN BOCCA, POI… - VIDEO INTEGRALE (PER VERI MASOCHISTI)