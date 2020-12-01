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"LITIGA CON LA MOGLIE A FIRENZE E CORRE FINO A ROMA PER SMALTIRE LA RABBIA" – MATTEO RENZI SI FA UN SELFIE E TWITTA: “MA CHE MERAVIGLIA CORRERE SOTTO L’ACQUA NELLE CASCINE DESERTE”, MA SI DIMENTICA DI STACCARE IL GPS, E SOTTO AL SUO FACCIONE ZUPPO APPARE LA SCRITTA ''ROMA, LAZIO'' – OVVIAMENTE VIENE SOMMERSO DI COMMENTI E MEME: "TIPO FORREST GUMP .. È PARTITO DALLE CASCINE E NESSUNO HA MESSO LA SCRITTA STOP RENZI STOP ... ADESSO SARÀ IN CAMPANIA''-
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FITCH AND CHIPS - L’AGENZIA DI RATING AMERICANA HA CONFERMATO IL RATING BBB- DELL’ITALIA, CONGELANDO (O RINVIANDO?) IL DECLASSAMENTO AL LIVELLO SPAZZATURA, MA SOTTOLINEA CHE L’UNICA SPERANZA È USARE BENE I SOLDI DEL RECOVERY FUND TRAMITE INVESTIMENTI E CRESCITA BUONA E NON CON “INIEZIONI DI CAPITALE NEL SETTORE INDUSTRIALE” – L’AVVISO DI SFRATTO A CONTE: “LE DIVISIONI TRA PD E M5S POTREBBERO RITARDARE L’IMPLEMENTAZIONE DI UNA CREDIBILE STRATEGIA ECONOMICA”
GOVERNO IN PARALISI CONTINUA: LE NOMINE DEGLI AMBASCIATORI NEGLI USA E A BRUXELLES (UE) SONO STATE ANCORA PROROGATE! ARMANDO VARRICCHIO E MAURIZIO MASSARI RIMARRANNO FINO AL 31 MAGGIO 2021 – DA CUBA ALLA ROMANIA FINO AL CANADA E ALL’AZERBAIGIAN: TUTTI I NUOVI AMBASCIATORI
DIECI MESI DI BALLE - BELPIETRO METTE IN FILA TUTTE LE PROMESSE NON MANTENUTE DI GIUSEPPE CONTE – GENNAIO: “SIAMO PRONTISSIMI”, FEBBRAIO: “È UN’EMERGENZA, MA NON UNA CATASTROFE, I CITTADINI DEVONO STARE TRANQUILLI”. AGOSTO: “ABBIAMO CREATO UNA RETE EFFICACE ED EFFICIENTE. CI LODANO TUTTI. OTTOBRE: “A NOVEMBRE POTREMO CONTROLLARE LA CURVA DEI CONTAGI E GUARDARE CON PIÙ SERENITÀ AL NATALE”. SAPPIAMO COME È ANDATA E COME STA ANDANDO…
PAURA E DELRIO NELLA MAGGIORANZA! – IL CAPOGRUPPO DEL PD ALLA CAMERA TIRA PER LA GIACCHETTA CONTE: “LA PROVA DEL MES NON HA UN APPELLO, SE CI FOSSE UNO STOP, NON AVREBBE PIÙ SENSO PORTARE AVANTI QUESTA ESPERIENZA. PER IL BENE DELLA COALIZIONE NOI CI SIAMO FATTI CONCAVI E CONVESSI” - IL MINISTRO AMENDOLA INVECE SPERA IN UNA NUOVA RETROMARCIA DI BERLUSCONI: “SPERO CHE LA SUA LEADERSHIP EUROPEISTA NEL CENTRODESTRA TORNI A ESSERE SALDA”
LA SINISTRA RIPARTA DA ZOOM - C’È DAVVERO QUALCUNO CHE È RIMASTO COLLEGATO TRE ORE A SENTIRLI? IL CARDIGAN DI D’ALEMA, LA POLO CON COLLETTO ALZATO DI RENZI, LA CRAVATTA MINISTERIALE DI SU-DARIO FRANCESCHINI, L’ARIA MESTA DI SPERANZA: I LOOK, LE CHIACCHERE E I “CAPOCCIONI” DEL DIBATTITO VIRTUALE ORGANIZZATO DA “BAFFINO” – A UN CERTO PUNTO L'INQUADRATURA TORNA ALL'IMPROVVISO SU RENZI MENTRE STAVA MASTICANDO UNA FETTA BISCOTTATA. MATTEUCCIO PRIMA TRATTIENE IL BOCCONE IN BOCCA, POI… - VIDEO INTEGRALE (PER VERI MASOCHISTI)