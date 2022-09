25 set 2022 18:22

"MORIRE IN GUERRA LAVA VIA TUTTI I PECCATI" - LEVATE LA VODKA AL PATRIARCA DI MOSCA KIRILL CHE INCORAGGIA I FEDELI RUSSI AD ANDARE A MORIRE IN UNA TRINCEA IN QUALCHE PARTE DELL'UCRAINA IN NOME DEL SUO AMICO PUTIN: "LA CHIESA PREGA CHE QUESTA GUERRA FINISCA IL PRIMA POSSIBILE" - DOVREBBE PREGARE CHE QUALCUNO NON GLI FACCIA LA PELLE PRIMA O POI...