11 set 2022 19:59

"NON VI DIMENTICHEREMO" - L’AMERICA SI FERMA PER RICORDARE LE VITTIME DELL’ATTACCO DELL’11 SETTEMBRE – LA VICEPRESIDENTE KAMALA HARRIS HA PARTECIPATO ALLA TOCCANTE CERIMONIA COMMEMORATIVA A “GROUND ZERO” A MANHATTAN – IL PRESIDENTE JOE BIDEN HA RESO OMAGGIO ALLA VITTIME DELL’ATTACCO AL PENTAGONO A WASHINGTON E LA FIRST LADY JILL BIDEN IN È ANDATA PENNSYLVANIA PER OMAGGIARE GLI EROICI PASSEGGERI DEL VOLO 93 CHE EVITARONO CHE I TERRORISTI POTESSERO COLPIRE UN TERZO OBIETTIVO - VIDEO