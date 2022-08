TWEET

Calenda: megalomane, egocentrico, per nulla incline alla mediazione. Chi ne esce a pezzi è Letta, che si è dissanguato per lui sacrificando i 5 Stelle e spaccando la sinistra. Con che risultato?

-Ricordiamo che Calenda è quello competente, pensate se fosse incompetente

-Calenda ha rotto l’alleanza e pure la minchia

-Quando in politica non hai nulla se non l’ambizione personale cambi idea ogni tre secondi

