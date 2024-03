"QUOTE ROSA? POSSO CANDIDARE ANCHE UN CAMMELLO SE LO REPUTO INTELLIGENTE" – STEFANO BANDECCHI, DOPO AVER PAVENTATO LA CANDIDATURA ALLE EUROPEE DEL SUO CANE, ORA PENSA A UN ALTRO ANIMALE (LA SUA LISTA RISCHIA DI DIVENTARE UNO ZOO) - L’ATTACCO A “LA REPUBBLICA”, CHE SI OCCUPA DELL’UNIVERSITÀ TELEMATICA DI PROPRIETÀ DEL SINDACO DI TERNI: “OGGI È IMMONDIZIA NEMMENO BUONA PER ACCENDERE IL FUOCO. LE PAROLE DI SALVINI SULLE ELEZIONI IN RUSSIA? DEMENZIALI. PER ENTRARE IN PARLAMENTO BISOGNA FARE UN ESAME PSICHIATRICO..."

BANDECCHI, 'LA REPUBBLICA IMMONDIZIA NEMMENO BUONA PER IL FUOCO'

stefano bandecchi canta donne 2

(ANSA) - "Da La Repubblica una marea di bischerate scritte da un giornale che era grande quando fu creato da Scalfari, ma che oggi è immondizia nemmeno buona per accendere il fuoco. Sono disponibile a spiegare al giornalista tutte le puttanate che ha scritto. Io non sono un cammello ma un essere umano. Chi ha scritto è un ignorante perché ignora la realtà dei fatti, ma possiamo dargli una educazione. Le università servono per questo e abbiamo un corso di giornalismo'.

IL CANE DI STEFANO BANDECCHI - IL BARBONCINO MILO

Lo ha detto il sindaco di Terni Stefano Bandecchi, a margine della presentazione della lista Alternativa Popolare con l'ex magistrato Luca Palamara, nella Sala Capranichetta a Piazza Montecitorio, in merito ad alcuni articoli sull'Università telematica Nicolò Cusano che ha fondato. 'Io non sono laureto, vuole sapere quanti onorevoli si sono laurearti nell'Università telematica? Sappia che lei si è laureato da una cameretta del ca...', ha risposto Bandecchi al giornalista.

BANDECCHI, DONNE? SE È INTELLIGENTE CANDIDEREI ANCHE UN CAMMELLO

(ANSA) - ROMA, 20 MAR - "Le donne per noi sono fondamentali quanto gli uomini se intelligenti. Chiedo scusa alle donne: io posso candidare anche un cammello se lo reputo intelligente. Non esistono per noi le quote. Sono contro le quote rosa, io sono per le persone intelligenti. Non ho candidato nessun cammello, ma tanti uomini e tante donne".

stefano bandecchi

Lo ha detto il sindaco di Terni Stefano Bandecchi, arrivando alla presentazione della lista Alternativa Popolare assieme a Palamara, nella Sala Capranichetta a Piazza Montecitorio, rispondendo a chi gli chiedeva se ci saranno donne in lista.

BANDECCHI, PER ENTRARE IN PARLAMENTO FARE UN ESAME PSICHIATRICO

(ANSA) - ROMA, 20 MAR - Se voglio entrare dentro Montecitorio? "No… Io ci sono entrato per anni dentro il Palazzo. Addirittura ho fatto l'assistente qua, con Battistoni. Non ho bisogno entrare qua dentro. La politica si fa nella casa della gente povera. Prima di entrare qua dentro, bisogna fare esame un esame psichiatrico". Lo ha detto il sindaco di Terni Stefano Bandecchi, arrivando alla presentazione della lista 'Alternativa Popolare' assieme a Luca Palamara, nella Sala Capranichetta a Piazza Montecitorio.

stefano bandecchi

BANDECCHI, PAROLE DI SALVINI SU ELEZIONI IN RUSSIA DEMENZIALI

(ANSA) - ROMA, 20 MAR - Le parole di Salvini sulle elezioni in Russia? "Le ho trovate demenziali. Tajani mi sembra sia stato invece equilibrato. E ha fatto bene a puntualizzare che la politica estera la porta avanti lui". Lo ha detto il sindaco di Terni Stefano Bandecchi, alla presentazione della lista Alternativa Popolare assieme a Palamara, nella Sala Capranichetta a Piazza Montecitorio. "Io sto con l'Ucraina. Non sto con i russi e la farsa delle elezioni mi preoccupa molto. Credo in un esercito europeo e nel riarmo dell'esercito italiano", ha aggiunto.

stefano bandecchi

EUROPEE: BANDECCHI, IO CAPOLISTA QUASI OVUNQUE. AL CENTRO PALAMARA

(ANSA) - ROMA, 20 MAR - Se sarà difficile raggiungere la soglia del 4%? "Si lo è, ma io credo che ce la faremo. È qualcun altro resterà fuori. Io mi candiderò capolista in tutte le circoscrizioni, forse tranne in quella centrale dove metterò Palamara. Ma è ancora da valutare". Lo ha detto il sindaco di Terni Stefano Bandecchi, a margine della presentazione della lista Alternativa Popolare assieme a Palamara, nella Sala Capranichetta a Piazza Montecitorio. "Io sono equilibrato non un moderato. 'Moderato' è una parola che mi fa schifo - ha sottolineato -. Non ho fatto il prete ma il militare e voglio essere un rivoluzionario di centro".

STEFANO BANDECCHI

BANDECCHI, 'NON SIAMO IN UE PER CHIEDERE ELEMOSINA'

(ANSA) - ROMA, 20 MAR - "L'Europa può essere brutta, terribile scadente, o bellissima e giusta. Noi, differentemente dalle scimmie, possiamo articolare un pensiero. I 76 parlamentari italiani oggi sono in Ue per lavorare per la Cina, gli Usa, la Germania, la Francia. Si sono scordati di dover rappresentare l'Italia. Noi vogliamo mandare in Europa persone capaci di fare squadra.

Non siamo in Europa per chiedere l'elemosina". Lo ha detto il sindaco di Terni Stefano Bandecchi, alla presentazione della lista Alternativa Popolare assieme a Palamara, nella Sala Capranichetta a Piazza Montecitorio. "L'Italia viene prima dei partiti. E noi faremo da catalizzatore", ha aggiunto.

STEFANO BANDECCHI stefano bandecchi sindaco di terni