"SEI UNA MERDA" - "STRISCIA" SPEDISCE VITTORIO BRUMOTTI A FARE IL CONTROPELO AI FURBETTI DELLA SOSTA CHE, A MILANO, PARCHEGGIANO NEI POSTI RISERVATI AI DISABILI - LE SCUSE DEGLI AUTOMOBILISTI: "ERO ANDATO A FARE PIPI'" - UNA SIGNORA ESCE DALL'AUTO E LO AFFRONTA: "MA SE ARRIVA UN DISABILE MI SUONA E IO LA SPOSTO". LA REPLICA DI BRUMOTTI - VIDEO

https://www.striscialanotizia.mediaset.it/video/parcheggi-per-disabili-occupati-abusivamente-le-reazioni_75156.shtml

Da liberoquotidiano.it

brumotti striscia blitz contro i furbetti della sosta

"Sei una m***a". Nuovo blitz di Vittorio Brumotti davanti alle telecamere di Striscia la notizia. Stavolta il rider spericolato di Antonio Ricci non sfida gli spacciatori alla luce del giorno, ma i parcheggiatori incivili di Milano. "Andiamo a concimare i furbetti della sosta", preannuncia Brumotti, che non rischia la pelle come in altri casi ma "semplicemente" qualche insulto e sonori "vaffa".

brumotti striscia blitz contro i furbetti della sosta

Brumotti si dirige nel salotto buono di Milano, nel pieno quadrilatero della moda. Qui, come del resto in molte altre parti della città, i posti auto riservati ai disabili vengono presi d'assalto da parcheggiatori mordi-e-fuggi, e non solo. L'inviato di Striscia, scoperta la furbata, piazza una bella "cacca gigante" di gomma sul tetto dell'auto, giusto per far capire ai passanti con chi hanno a che fare. Una gogna pubblica che qualcuno non accetta.

brumotti striscia blitz contro i furbetti della sosta

Una signora esce dall'auto e lo affronta: "Ma se arriva un disabile mi suona e io la sposto", protesta. Ma Brumotti, sostenuto da qualche curioso sul marciapiede, insiste e alla fine la parcheggiatrice è costretta a spostare subito l'auto, piazzata peraltro poco più avanti, davanti a un passo carrabile. E qualcuno, ironicamente, vedendo il simpatico gadget di Brumotti le urla: "Sei una m***a". Mali estremi, estremi rimedi?

brumotti striscia blitz contro i furbetti della sosta vittorio brumotti picchiato brumotti 1