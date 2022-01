28 gen 2022 08:51

"SI PUÒ DIRE CHE IL CENTRODESTRA È COMPATTO NELL'IDEA CHE OGNUNO SI FA I FATTI PROPRI" - MATTIA FELTRI: "GIORGIA MELONI SAREBBE ANCHE DISPOSTA A SOSTENERE DRAGHI, PURCHÉ SUBITO DOPO SI VADA A VOTARE; SALVINI SAREBBE ANCHE DISPOSTO A SOSTENERE DRAGHI, PURCHÉ NON SI VADA A VOTARE; ANTONIO TAJANI SAREBBE ANCHE DISPOSTO A SOSTENERE DRAGHI, PERÒ FORSE NO, BOH, CHISSÀ. PER FORTUNA È MOLTO COMPATTO ANCHE IL CENTROSINISTRA: MEZZO PD È DISPOSTO A SOSTENERE DRAGHI E MEZZO PD NO, INVECE MEZZO MOVIMENTO È DISPOSTO A SOSTENERE DRAGHI E MEZZO MOVIMENTO NO"