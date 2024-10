"TRUCCA I NUMERI" - ENRICO PAZZALI AVREBBE CHIESTO AI VERTICI DI SWG” DI TRUCCARE UN SONDAGGIO SUL FUTURO SINDACO DI MILANO, COMMISSIONATO DA URBANO CAIRO – L'AZIONISTA DI MAGGIORANZA DI EQUALIZE, IL 22 GENNAIO SCORSO, AL TELEFONO CON ADRIO MARIA DE CAROLIS, PRESIDENTE DEL CDA DELLA SOCIETÀ DI RICERCHE DI MERCATO, DICEVA: “DEVE VENIR FUORI ZERO, ZERO VIRGOLA MI RACCOMANDO” – PAZZALI ERA PREOCCUPATO PERCHÉ NEL SONDAGGIO COMPARIVA ANCHE IL SUO NOME E NON VOLEVA CHE IL SUO RISULTATO FOSSE TROPPO ALTO…

Enrico Pazzali avrebbe chiesto ai vertici di Swg di truccare un sondaggio sul futuro sindaco di Milano, commissionato da Urbano Cairo. "Trucca i numeri, trucca i numeri, zero virgola" dice intercettato il 22 gennaio 2024 con Adrio Maria De Carolis, presidente del cda della società di ricerche di mercato e di opinione (non indagato) sfruttando quella "rete di relazioni - scrivono gli investigatori - che ha intessuto" permettendogli di incidere fino a sapere da chi "sia stato commissionato".

[...] emerge dagli atti dell'inchiesta della Dda di Milano sullo spionaggio di dati e segreti attorno alla figura del presidente di Fondazione Fiera autosospesosi [...] "Speriamo che venga fuori negativa, zero eh deve venir fuori zero mi raccomando" afferma Pazzali, il cui nome è stato inserito nel sondaggio. De Carolis si nega: "Questa seconda non la faccio proprio, ho rotto la regola perché sei tu". "Magari non c'è bisogno però trucca", conclude la telefonata Pazzali.

Dalla conversazione, Pazzali pare preoccupato di essere 'strumentalizzato' se il suo risultato dovesse essere troppo elevato dal momento in cui una sua amica gli ha detto "c'è il tuo nome" nel "sondaggio Swg". "Ero preoccupato.. qualche sai", dice all'interlocutore che gli garantisce: "non verrà strumentalizzata in nessun modo, non è una roba di politica. A Cairo non gliene frega poi dopo se venga fuori o meno. [...]

