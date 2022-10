RAVE NEW WORLD – IL GOVERNO PREPARA LA STRETTA SUI PARTY ABUSIVI DI STRAFATTONI: SARÀ PREVISTA LA RECLUSIONE DA 3 A 6 ANNI, CON MULTE DA MILLE A 10MILA EURO – GIUSEPPE CONTE, ORMAI UNICA OPPOSIZIONE DEL GOVERNO, ATTACCA: “OK ALLA STRETTA SUI RAVE, MA IL GOVERNO SPIEGHI PREDAPPIO” – SALVINI ESULTA: “LA PACCHIA È FINITA”

RAVE PARTY MODENA

1 - FINO A 6 ANNI DI CARCERE. GIRO DI VITE SUI RAVE IN CONSIGLIO DEI MINISTRI

Da www.repubblica.it

Reclusione da 3 a 6 anni, multe da 1.000 a 10.000 euro e si procede d'ufficio "se il fatto è commesso da più di 50 persone allo scopo di organizzare un raduno dal quale possa derivare un pericolo per l'ordine pubblico o la pubblica incolumità o la salute pubblica".

GIORGIA MELONI E MATTEO SALVINI NEL 2015 - MANIFESTAZIONE CONTRO RENZI

È quanto si trova nel decreto legge passato oggi in Consiglio dei ministri - composto di nove articoli e che riguarda anche norme in materia di giustizia e di Covid - nella parte che riguarda il contrasto ai rave party.

In caso di condanna, "è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e di quelle utilizzate per realizzare le finalità dell'occupazione". […]

2 - RAVE PARTY: CONTE, OK STRETTA, MA GOVERNO SPIEGHI PREDAPPIO. SALVINI: "È FINITA LA PACCHIA". RAMPELLI: "SI CAMBIA MUSICA"

Da www.repubblica.it

GIUSEPPE CONTE MATTEO SALVINI DECRETO SICUREZZA

Mentre i partecipanti al rave di Halloween di Modena lasciano ordinatamente il capannone sequestrato per motivi di sicurezza strutturale dalle forze di polizia mobilitate massicciamente dal neo ministro Piantedosi, arrivano le prime reazioni politiche.

"Ok stretta sui rave, ma governo spieghi Predappio", attacca il leader 5 stelle Giuseppe Conte. L'ex titolare del Viminale, Matteo Salvini inneggia al "pugno duro" e si riappropria dello slogan "la pacchia è finita". Per l'esponente Fabio Rampelli, "sui rave si cambia musica". Intanto la polizia prova ad abbassare i toni: "Non è stato uno sgombero, ha prevalso la trattativa". Soddisfatto il dem Stefano Bonaccini per la "soluzione positiva e senza violenza".

MATTEO PIANTEDOSI A PORTA A PORTA

Le reazioni

Scrive sui social Giuseppe Conte, "leggiamo da indiscrezioni che il ministro Piantedosi dovrebbe presentare oggi in Cdm un decreto per tracciare la nuova linea di 'fermezza e rigorè in materia di sicurezza e ordine pubblico. Ben vengano azioni mirate a maggiore prevenzione e contrasto dell'illegalità, ma allo stesso modo ci aspettiamo dal titolare del Viminale e dal Governo una parola chiara sulla sfilata delle duemila camicie nere di Predappio, dove inni fascisti e braccia tese hanno evidenziato, qualora ve ne fosse bisogno, la labile linea di confine che divide la 'nostalgia dall'"apologia'".

RAVE PARTY MODENA

"Modena, sgombero e sequestri in corso al rave party. Pugno duro contro droga, insicurezza e illegalità. È finita la pacchia". Così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Matteo Salvini che su Facebook posta un video con la diretta sul rave.

"La saggezza e l'esperienza del Ministro Piantedosi sono una risorsa per l'Italia e per la legalità". Lo scrive su Twitter il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri vicepresidente del Senato.

MATTEO SALVINI E GIORGIA MELONI NEL 2014

"Sui rave si cambia musica", secondo il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli, di Fratelli d'Italia, intervistato ad Agorà: "Non c'è alcun intento persecutorio, ma è inaccettabile che migliaia di persone si ritrovino in un capannone per un'iniziativa senza annunciarla né denunciarla. La legge è uguale per tutti e tutti devono rispettarla, nelle modalità con cui si svolgono i raduni e nelle notifiche alla questura. Ciò che appare comunque paradossale è la mancanza di intelligence e prevenzione. Come si possono spostare e concentrare 3mila persone provenienti da mezza europa in un posto senza che nessuno se ne accorga, consentendogli ogni illegalità?".

Sulle iniziative a Predappio, continua Rampelli, si respinge qualsiasi tentativo di "accostamento al governo di centrodestra e men che mai a Fratelli d'Italia. Ci sono stati fior fiore di sindaci comunisti che hanno approfittato di queste date per fare economie locali".

RAVE PARTY MODENA

Evidente soddisfazione per l'esito della vicenda è espressa dal dem Stefano Bonaccini. "Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato a una soluzione positiva che ha permesso di tornare a una situazione di normalità rispetto a un evento organizzato illegalmente e in un capannone inagibile, uno spazio, quindi, che non poteva essere utilizzato in alcuna maniera. Il prefetto, il questore, il sindaco di Modena, oltre ovviamente al ministro dell'Interno, coi quali sono rimasto in contatto in queste ore. La Procura, e grazie ovviamente a tutte le Forze dell'ordine, alla Polizia locale, ai Vigili del fuoco, il Servizio 118 e il sistema di Protezione civile". Così il presidente della Regione Emilia-Romagna. "Va sottolineato come ciò sia avvenuto in maniera ordinata e senza alcuna violenza. Resta il rammarico per i forti disagi creati nei giorni scorsi, rispetto soprattutto alla viabilità, con ricadute su residenti e attività economiche. A maggior ragione è doveroso che venga ripristinata la legalità ogni qualvolta vengano violate le norme".

RAVE PARTY MODENA

La situazione

A metà mattinata il rave è di fatto concluso. La musica è stata spenta intorno alle 10 ed è cominciato il deflusso dei partecipanti. Non sono stati necessari interventi "di forza" da parte delle forze dell'ordine. I partecipanti sono impegnati nella pulizia del capannone dai rifiuti di questi giorni.

Secondo fonti della Polizia presenti sul posto, la trattativa tra forze dell'ordine e partecipanti è stata subito efficace, non c'è stato bisogno di sgomberare il capannone. Alle persone arrivate da tutto il mondo è stato spiegato che l'edificio è pericolante e quindi, per la la loro sicurezza, sarebbe stato meglio che se ne fossero andati. Nessuna resistenza nè momento di tensione, i ragazzi e le ragazze hanno preso atto del pericolo e se ne stanno andando via. Oltre ai poliziotti sono presenti i vigili del fuoco.

rave party modena 2

"Abbiamo reagito nella maniera giusta, nessuno ha alzato le mani, non vogliamo lo scontro". È il commento a freddo di Chiara, una delle partecipanti mentre l'edificio di via Marino, occupato abusivamente da sabato sera, si svuota lentamente e in maniera pacifica.

rave party modena 5 rave party modena 1 rave party modena 4 rave party modena 3