RENZI ABBAIA MA NON MORDE – PALAZZO CHIGI HA PRONTA DA SETTIMANE UNA PATTUGLIA DI CENTRISTI PER “NEUTRALIZZARE” MATTEUCCIO E I SUOI, NEL CASO USCISSERO DAL GOVERNO. MA LORO NON CI PENSANO NEMMENO, LE MINACCE SULLA PRESCRIZIONE SONO SOLO UN BLUFF - IN TOSCANA IL DEBUTTO DI ‘ITALIA VIVA’ POTREBBE ESSERE ROVINATO DALLA LISTA GIANI. ZINGARETTI CONTRO CALENDA E L’AUTOCANDIDATURA A ROMA. E PENSARE CHE UNA VOLTA ERA IL CANDIDATO IDEALE DEL NAZARENO

Marco Antonellis per Dagospia

Da settimana a Palazzo Chigi hanno pronta una pattuglia di centristi per "neutralizzare" Renzi in caso di una sua uscita (improbabile) dal governo. Dalle parti di Italia Viva lo sanno benissimo tanto che c'è chi ha passato il week ad inondare di WhatsApp mezzo mondo dicendo che farà cadere il governo se il gruppo di responsabili prendesse vita.

"Ma è solo un bluff, ormai nessuno li prende più sul serio" commentano dal Nazareno. Altro braccio di ferro in Toscana. Qui i renziani non vogliono che il candidato Presidente Giani presenti una sua lista, che potrebbe rovinare il debutto di Italia Viva in una elezione. Ma Giani, spalleggiato dal Nazareno, non ci pensa per niente. "Obiettivo è vincere la Toscana, non far fare bella figura a Italia Viva" commentano i parlamentari toscani del Pd.

A proposito di candidature: non è stata per niente presa bene (eufemismo) dal Nazareno l'autocandidatura di qualche giorno fa di Calenda a sindaco di Roma. "Operazione verticistica, senza coinvolgere il Pd, fatta da chi ogni giorno ci attacca. E non vuole fare neanche le primarie...". In pratica un no su tutta la linea. E pensare che una volta era il candidato ideale del Nazareno

