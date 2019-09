5 set 2019 17:28

RIASSUNTO DELLA CRISI BY MERLO – ‘’GRILLO APRIVA AL PD PERCHÉ (TESTUALE) "ABBIAMO UN SOLO BUCO D'ENTRATA (LA BOCCA) E DUE D'USCITA, UNO PER I SOLIDI E UNO PER I LIQUIDI". DI MAIO SCAPPAVA AGLI ESTERI MA NON SAPEVA DOVE SONO. DIBBA INTIMAVA AL PD: "REDIMITI!". BASTA IL MINISTERO A FRANCESCHINI PER FAR FINTA DI ESSERE SANI?’’