16 lug 2020 11:38

IL RITORNO DI “TONTINELLI” - IN UN VIDEO SU INSTAGRAM, L’EX MINISTRO DANILO TONINELLI ESPRIME A GESTI E CON DEI CARTELLI SCRITTI A MANO LA SUA CONTENTEZZA PER L'ACCORDO DEL GOVERNO SU AUTOSTRADE - GRAMELLINI: “QUI STA LA SUA VERA GRANDEZZA, NON LO FA PER FARSI CAPIRE DA TUTTI, MA PER CAPIRCI FINALMENTE QUALCOSA LUI. E SA BENISSIMO CHE I BENETTON SONO ANCORA DENTRO AUTOSTRADE. SEMPLICEMENTE AVEVA FINITO I CARTELLI” - VIDEO