7 apr 2021 15:48

RIVOLUZIONARI DA POCHETTE - ANTONIO DI PIETRO RANDELLA IL M5S VERSIONE GIUSEPPE CONTE: "NON HO MAI VISTO UN ESPONENTE DELLA DEMOCRAZIA CRISTIANA FARE LA RIVOLUZIONE. HO SEMPRE VISTO NEL MODELLO DC, IL COMPROMESSO. NEL M5S DI CASALEGGIO C'ERA LA ROTTURA TRAMITE IL RICORSO ALL URNE - LA COMMEMORAZIONE PER GIANROBERTO CASALEGGIO? SONO STATI CHIAMATI QUELLI CHE HANNO VISSUTO LA SUA ESPERIENZA E NON SULLE SUE SPALLE…"