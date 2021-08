Il non-programma di Gualtieri per la stasi di Roma. Ama? Facciamola gestire ai sindacati. Il resto? 18 piani ancora da fare, 5 consigli, 4 tavoli, 6 patti... Non un numero, tonnellate di retorica. È il Bettini-pensiero. Un po' a ciascuno per tenere buoni tutti. Leggetelo. pic.twitter.com/fAhytTtEig

carlo calenda

Da iltempo.it

Per il candidato a sindaco di Roma per Azione, Carlo Calenda, quello dello sfidante del centrosinistra, Roberto Gualtieri è «un non programma». Calenda in un video sui social spiega:

«Conosco Roberto Gualtieri, l’ho sostenuto alle elezioni europee e non penso affatto che sia una persona priva di qualità, ma penso che il suo sia un non programma perché un programma, per esempio, quantifica le risorse che ci vogliono a fare delle iniziative, un programma quantifica i tempi che ci vogliono per fare delle iniziative, un programma insiste sui nodi difficili da risolvere. Invece qui dietro c’è un disegno politico e il disegno politico è la stasi, cioè l’idea di non fare mai scelte perché ogni scelta è divisiva di per se stessa quindi l’idea che Roma debba rimanere com’è».