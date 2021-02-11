E ROUSSEAU RUSSÒ – DITE A DIBBA E TONINELLI CHE GLI ISCRITTI ALLA PIATTAFORMA DI CASALEGGIO HANNO DETTO SÌ AL GOVERNO DRAGHI: I FAVOREVOLI SONO STATI IL 59,3%, I NO IL 40,7% – DOPO ANNI DI "VAFFA" E ANTI-CASTA, I GRILLINI FARANNO PARTE DI UN GOVERNO TECNICO GUIDATO DA SUPER-MARIO. FONDAMENTALE LA SOSPENSIONE DI UN GIORNO VOLUTA DA GRILLO E L'ANNUNCIO DEL "SUPER-MINISTERO ALLA TRANSIZIONE ECOLOGICA" – E ORA CHE SUCCEDE? CI SARÀ UNA SCISSIONE DEI "FRONDISTI" O RINCULERANNO COME AL SOLITO?
MARIO DRAGHI E SERGIO MATTARELLA - FOTOMONTAGGIO DI BEPPE GRILLO
(ANSA) - ROMA, 11 FEB - Sono stati 74.537 i votanti M5s sulla piattaforma Rousseau che hanno espresso il loro voto sul governo Draghi: di questi il 59,3% si espresso favorevolmente, pari a 44.177 voti.
GRILLO CRIMI DRAGHIVOTO SU GOVERNO DRAGHI SU ROUSSEAUIL TESTO DEL QUESITO SU ROUSSEAU PER IL VOTO SUL GOVERNO DRAGHIdraghi rousseau