E ROUSSEAU RUSSÒ – DITE A DIBBA E TONINELLI CHE GLI ISCRITTI ALLA PIATTAFORMA DI CASALEGGIO HANNO DETTO SÌ AL GOVERNO DRAGHI: I FAVOREVOLI SONO STATI IL 59,3%, I NO IL 40,7% – DOPO ANNI DI "VAFFA" E ANTI-CASTA, I GRILLINI FARANNO PARTE DI UN GOVERNO TECNICO GUIDATO DA SUPER-MARIO. FONDAMENTALE LA SOSPENSIONE DI UN GIORNO VOLUTA DA GRILLO E L'ANNUNCIO DEL "SUPER-MINISTERO ALLA TRANSIZIONE ECOLOGICA" – E ORA CHE SUCCEDE? CI SARÀ UNA SCISSIONE DEI "FRONDISTI" O RINCULERANNO COME AL SOLITO?

-

Condividi questo articolo

MARIO DRAGHI E SERGIO MATTARELLA - FOTOMONTAGGIO DI BEPPE GRILLO MARIO DRAGHI E SERGIO MATTARELLA - FOTOMONTAGGIO DI BEPPE GRILLO

(ANSA) - ROMA, 11 FEB - Sono stati 74.537 i votanti M5s sulla piattaforma Rousseau che hanno espresso il loro voto sul governo Draghi: di questi il 59,3% si espresso favorevolmente, pari a 44.177 voti.

 

GRILLO CRIMI DRAGHI GRILLO CRIMI DRAGHI VOTO SU GOVERNO DRAGHI SU ROUSSEAU VOTO SU GOVERNO DRAGHI SU ROUSSEAU IL TESTO DEL QUESITO SU ROUSSEAU PER IL VOTO SUL GOVERNO DRAGHI IL TESTO DEL QUESITO SU ROUSSEAU PER IL VOTO SUL GOVERNO DRAGHI draghi rousseau draghi rousseau

 

Condividi questo articolo

politica

DISINNESCATO CONTE, UNA VOLTA INSEDIATO IL GOVERNO DRAGHI, RENZI PASSERÀ ALLA FASE 2: LA FUSIONE A FREDDO FORZA ITALIA E ITALIA VIVA CON UN PIZZICO DI BONINO E DI CALENDA - MA IL PASSAGGIO DI TESTIMONE DAL BANANA, PRIVO COM’È DI EREDI DOTATI DI LEADERSHIP, A RENZI, BEN FELICE DI INGROSSARE IL MISERO 3% DI IV AL 12%, È STATO MESSO A SOQQUADRO DALL’IMPROVVISA ''CONVERSIONE A UE'' DI SALVINI. GUIDATO DAL “SUOCERO” DENIS VERDINI, PUNTA ALLO STESSO OBIETTIVO DI RENZI: PRENDERSI FORZA ITALIA E CONQUISTARE IL CENTRO - GHEDINI E RONZULLI SONO PRO-SALVINI. AL FIANCO DI RENZI, L’IMMARCESCIBILE GIANNI LETTA CHE È PASSATO NEL GIRO DI UN SECONDO DAL ‘’CONTE TER’’ A ‘’CONTE CHI?’’: CHI VINCERA'?