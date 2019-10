18 ott 2019 11:10

CON L’ACQUA ALLA GOLA - MERLO: “LA TASSA SULLE BOTTIGLIE DI PLASTICA È INNANZITUTTO UNA TASSA SULL'ACQUA. ED È ODIOSA PERCHÉ MORALEGGIA. IL GOVERNO SI FINGE AMBIENTALISTA PER LUCRARE SUL CONSUMO - PRIMARIO - DI 14 MILIARDI DI LITRI IN 8 MILIARDI DI BOTTIGLIE L'ANNO. NON AFFRONTA IL DISASTRO AMBIENTALE CON LEGGI SUI MATERIALI E INCENTIVI ALLA RACCOLTA, NE APPROFITTA. TASSERÀ L'ARIA INQUINATA, IL RESPIRO?”