Traduzione dell’articolo di Chiara Albanese per www.bloomberg.com

ARTICOLO DI BLOOMBERG SUL PRIMO ANNO DI GIORGIA MELONI

Nel quartiere popolare romano in cui è cresciuta Giorgia Meloni c'è un detto che significa "il cuore ha sempre ragione". Secondo le persone a lei vicine, questo è anche un principio guida per il primo ministro italiano: segue il suo istinto, non si fida praticamente di nessuno e prende le sue decisioni da sola.

Queste qualità sono state messe in mostra quando il mese scorso si è separata dal suo partner di lunga data, dopo che lui era diventato un peso politico. In un post emotivo sui social media ha lanciato un avvertimento a "coloro che speravano di indebolirmi colpendomi nella mia vita privata".

TROPPO FORTE - MEME SU GIORGIA MELONI BY EMILIANO CARLI

Il suo approccio "ciò che si vede è ciò che si ottiene" si sposa con una tempra che poco più di un anno fa l'ha catapultata al potere - una posizione che nessuna donna ha mai ricoperto in Italia. In un Paese dove, notoriamente, molti governi crollano dopo un anno, pochi pensavano che sarebbe durata. Ma la Meloni è abituata a farsi sottovalutare.

"Quando è stata eletta, tutti temevano un leader fascista, e ci sono voluti alcuni mesi per capire che no, non è assolutamente una fascista", ha detto Nathalie Tocci, direttore del think tank Iai.

SILVIO BERLUSCONI GIORGIA MELONI

In effetti, è chiaro che l'etichetta di estrema destra applicata alla Meloni per la maggior parte della sua carriera è troppo semplicistica per un politico che ha dimostrato flessibilità e pragmatismo. Ne avrà bisogno se alcune delle previsioni più fosche sull'economia italiana si riveleranno corrette nei prossimi 12 mesi, con gli investitori in allerta per eventuali ulteriori colpi al bilancio e il rendimento dei titoli decennali italiani vicino ai massimi degli ultimi dieci anni.

antonio tajani giorgia meloni matteo salvini

Per decenni la Meloni ha atteso il suo momento, sopportando il disinvolto sciovinismo dei politici maschi che non l'hanno presa sul serio finché non è stato troppo tardi. Ha avuto la sua parte di passi falsi, ma la 46enne ha messo in riga i rivali, ha consolidato furtivamente il potere e ha rimodellato il centrodestra quasi interamente a sua immagine e somiglianza. Questo la mette sulla buona strada per diventare il politico italiano più influente dopo Silvio Berlusconi.

GIORGIA MELONI MARINA BERLUSCONI - MEME BY EDOARDO BARALDI

Quando la Meloni era ministro junior nell'ultimo governo di Berlusconi, l’allora premier la chiamava con condiscendenza "la piccola". Ora il partito del Cavaliere, Forza Italia, è un partner minore nella coalizione.

Nelle conversazioni con gli alti funzionari c'è un punto su cui tutti concordano: la Meloni ha l'ultima parola su ogni dossier, dagli accordi aziendali alla politica estera. Sono sue le impronte digitali sulle nomine strategiche in aziende pubbliche come Enel, sulla decisione di prendere una partecipazione nelle attività di rete di Telecom Italia o se tirarsi indietro da un patto di investimento con la Cina.

meme giorgia meloni matteo salvini

La sua fiducia in un gruppo particolarmente ristretto di confidenti è allo stesso tempo una fonte di forza e la sua più grande debolezza. Da un lato, è più isolata dagli intrighi machiavellici della politica italiana che hanno danneggiato rivali come Matteo Salvini, un partner minore della coalizione che per anni sembrava destinato a diventare primo ministro. Il rovescio della medaglia è che il suo modus operandi ha portato a errori incauti.

C'è stato lo scontro con la Francia sulle imbarcazioni di salvataggio dei migranti che l'ha fatta partire con il piede sbagliato con Emmanuel Macron. C'è stata la gaffe su una tassa bancaria che ha fatto crollare i mercati. Poi, in una telefonata con dei burloni russi, è stata indotta a parlare apertamente della crescente stanchezza per il sostegno all'Ucraina.

giorgia meloni emmanuel macron meme by edoardo baraldi

La fuga di notizie del 1° novembre ha mostrato quanto possa essere spietata quando le cose vanno male. Il suo principale consigliere diplomatico è stato licenziato. All'interno del suo gruppo di confidenti, c'è una cerchia ancora più ristretta che considera essenzialmente una famiglia. Tra questi c'è la sua assistente personale, Patrizia Scurti, che la Meloni descrive affettuosamente come "il mio capo" e che tiene il suo diario da quasi 20 anni.

meme giorgia meloni francesco lollobrigida

Poi c'è suo cognato, che è stato messo a capo di un ministero dell'Agricoltura ribattezzato "sovranità alimentare". Era dai tempi di Benito Mussolini che due parenti non facevano parte dello stesso esecutivo. Francesco Lollobrigida, parente dell'icona degli anni Cinquanta Gina Lollobrigida, aggiunge un pizzico di glamour da Dolce Vita. È sposato con la sorella maggiore della Meloni, Arianna, ma conosce Giorgia da più tempo.

tweet sulle scherzo telefonico a giorgia meloni 7

Si sono incontrati per la prima volta a Roma, a vent'anni, nella sede locale del Fronte della Gioventù, un partito di estrema destra che da allora si è sciolto e che le ricorda le sue origini ideologiche. È una delle poche persone che la Meloni ascolta davvero, secondo diversi funzionari a lei vicini. Le decisioni approvate nelle riunioni formali di gabinetto a Roma spesso nascono come idee discusse durante i pranzi di famiglia con "Lollo", come lo chiama la Meloni. La cerchia ristretta è ferocemente protettiva nei confronti del Primo Ministro.

GIORGIA E ARIANNA MELONI

Nei giorni successivi alla rottura della sorella, Arianna è stata seguita da un branco di giornalisti che le chiedevano insistentemente come stesse Giorgia. "Come credete che stia?", rispondeva lei di scatto, indossando il casco tricolore da scooter e salendo sul retro di una Vespa. "Voi non siete giornalisti, siete pettegoli. Ma questo ci porta solo più consensi". In effetti, i sondaggi lo confermano.

L'abbandono del popolare conduttore televisivo Andrea Giambruno, padre di sua figlia, ha avuto una grande risonanza nell'opinione pubblica italiana e ha attirato l'attenzione di Marina Berlusconi, probabilmente la seconda donna più potente d'Italia. Si dice che la Berlusconi abbia avuto un ruolo subdolo nella controversia perché una registrazione dei commenti osceni di Giambruno è stata trasmessa dalla rete Mediaset SpA della famiglia Berlusconi.

RITORNO A GOCCIA DI MORTO - MEME BY EMILIANO CARLI

"L'unica cosa vera è che stimo molto Giorgia Meloni", ha dichiarato Berlusconi al giornalista Bruno Vespa nel suo libro. "La trovo capace, coerente, concreta. Mi piace sul piano politico e mi piace molto anche come donna, ancora di più negli ultimi giorni".

In vista dell'ospitalità del G7 del prossimo anno, la Meloni ha anche costruito una rete di alleati internazionali di ogni orientamento politico. Non ha attaccato il suo carro a Donald Trump in vista delle elezioni del 2024, ma ha invece costruito con attenzione e metodo un rapporto con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden.

tweet su giorgia meloni e andrea giambruno 4

Questo è indice di un pragmatismo intrinseco, una qualità che diversi diplomatici e funzionari hanno colto. Sì, dicono, può giocare d'intesa con l'ungherese Viktor Orban, la bestia nera dell'Unione Europea, e rimanere sveglia fino a tardi a un vertice a Granada, in Spagna, a chiacchierare di migrazione con il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki. Ma è anche una realista.

Un diplomatico britannico, parlando a condizione di anonimato, ha notato come la Meloni sia riuscita ad allontanarsi dalla retorica incendiaria sulla migrazione verso un approccio più misurato e orientato alla soluzione. Ne è prova il fatto che la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen abbia accettato il suo invito sull'isola di Lampedusa, dove ogni estate arrivano migliaia di migranti.

scherzo telefonico giorgia meloni - joe biden - vignetta by osho

Le due donne, a detta di tutti, vanno d'accordo. Von der Leyen è pronta a rispondere agli appelli della Meloni e l'Italia sarà un voto importante se la tedesca vorrà assicurarsi un secondo mandato alla guida del braccio esecutivo dell'UE.

Considerata ormai al di sopra delle sue possibilità a Bruxelles, la Meloni si è lasciata alle spalle i tempi dell'euroscetticismo perché ha capito di aver bisogno dell'UE.

URSULA VON DER LEYEN - EMMANUEL MACRON - GIORGIA MELONI - SUMMIT EU MED 9 MALTA

Meloni è persino riuscita a superare l'inizio difficile delle relazioni con Macron. I funzionari francesi la considerano un leader pragmatico e non il radicale di estrema destra con cui pensavano di avere a che fare. Il rapporto si è approfondito, secondo una persona che ha familiarità con le loro discussioni, che ha parlato di scambi regolari tra i due leader e del loro rispetto reciproco sulla migrazione. Secondo un'altra persona, i due si messaggiano regolarmente.

Anche la situazione economica rimane per ora sotto controllo. L'Italia ha evitato la recessione, la Banca Centrale Europea ha sospeso i rialzi dei tassi di interesse e le agenzie di rating hanno rinunciato a declassare i titoli di Stato.

LA DRAGHETTA - MEME MELONI DRAGHI

Ma c'è un altro politico con cui la Meloni ha stretto un rapporto sorprendente: il suo predecessore come primo ministro, Mario Draghi. Draghi ha trascorso la maggior parte della sua carriera come economista e si è guadagnato il plauso per aver guidato l'Europa attraverso la crisi del debito come presidente della BCE; egli offre una valutazione sobria delle prospettive per la Meloni e gli altri leader europei. Draghi prevede che l'economia europea sarà in recessione entro la fine dell'anno.

emmanuel macron giorgia meloni DRAGHI MELONI VIGNETTA DI ALTAN SU GIORGIA MELONI tweet su giorgia meloni e andrea giambruno 10 meloni contro i tecnici vignetta by rolli per il giornalone la stampa terza repubblichina - titolo de il manifesto meme andrea giambruno matteo salvini giorgia meloni TMZ SULLA FINE DELLA STORIA TRA GIORGIA MELONI E ANDREA GIAMBRUNO MEME SU GIORGIA MELONI E ANDREA GIAMBRUNO meme sulla separazione tra giorgia meloni e andrea giambruno 12