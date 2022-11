15 nov 2022 08:14

L’UCRAINAGATE NON SUSSISTE – RUDY GIULIANI, EX AVVOCATO DI TRUMP, SARÀ PROSCIOLTO DALLE ACCUSE DI AVER FATTO PRESSIONE SU KIEV PER CERCARE PROVE CONTRO JOE BIDEN E IL FIGLIO HUNTER. MA I GUAI PER L’EX SINDACO DI NEW YORK SONO SEMPRE DIETRO L’ANGOLO: È STATO CITATO IN GIUDIZIO PER 1,3 MILIARDI DA UN PRODUTTORE DI MACCHINE ELETTORALI, CHE ERA STATO ACCUSATO DA GIULIANI DI ESSERE COINVOLTO NEI FANTOMATICI BROGLI DEL 2020