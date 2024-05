SALVINI TORNA IN MODALITÀ “BESTIA” – PER PROVARE A RISOLLEVARSI IN VISTA DELLE EUROPEE, LE SPARA A RAFFICA, AL FESTIVAL DELL’ECONOMIA DI TRENTO: “IL REDDITOMETRO È UN ERRORE DI PERCORSO; I CANTIERI DEL PONTE SULLO STRETTO ENTRO LA FINE DEL 2024; SUPERARE LA LEGGE FORNERO ENTRO LA LEGISLATURA” – “SPERO CHE TORNI A GOVERNARE TRUMP, SI TORNERÀ A PARLARE DI PACE” – "VANNACCI? PRENDERÀ UNA MAREA DI VOTI" - LA FRECCIATA A TAJANI SULLA LE PEN, LA CONTESTAZIONE E LA RISPOSTA: ''NON AVETE CAPITO NIENTE DALLA VITA, FATEMELO DIRE MOLTO ONESTAMENTE'' - VIDEO

ALESSANDRO BARBANO MATTEO SALVINI - FESTIVAL DELL ECONOMIA DI TRENTO

SALVINI, REDDITOMETRO ERRORE PERCORSO, AMPIAMENTE SUPERATO

(ANSA) - "Il redditometro è eredità del passato. La ricchezza e il benessere non sono il male. Lo stato non deve perseguire in base alle supposizioni. Bisogna incentivare. E' un errore di percorso, ampiamente superato".

Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, nel corso di un incontro nell'ambito del Festival dell'Economia di Trento organizzato dal Gruppo 24 Ore e Trentino Marketing per conto della Provincia autonoma.

SALVINI, IL SALVA CASA NON È UN CONDONO

cremlins meme by emiliano carli il giornalone la stampa

(ANSA) - "La politica deve semplificare la vita dei cittadini. Domani in consiglio dei ministri vado ad approvare il decreto salva casa. Non è un condono perchè se uno sta impazzendo per trenta centimetri di difformità allora bisogna risolverlo".

Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, nel corso di un incontro nell'ambito del Festival dell'Economia di Trento organizzato dal Gruppo 24 Ore e Trentino Marketing per conto della Provincia autonoma.

SALVINI, NOI PORTIAMO UN CODICE DELLA STRADA DIVERSO

(ANSA) - "Non è possibile avere tanti morti sulla strada. Noi portiamo un codice della strada diverso". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, nel corso di un incontro nell'ambito del Festival dell'Economia di Trento organizzato dal Gruppo 24 Ore e Trentino Marketing per conto della Provincia autonoma.

slogan di matteo salvini per le europee 2024

"La prima causa di incidente - ha aggiunto - e di morte è la distrazione alla guida con il telefono e quindi noi prevediamo il ritiro breve per coloro che vengono presi con il telefonino. E il ritiro per chi abbandona gli animali per strada".

SALVINI, IMPEGNO DI APRIRE CANTIERI DEL PONTE ENTRO IL 2024

(ANSA) - "Il mestiere del ministro delle infrastrutture è fare opere pubbliche". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, nel corso di un incontro nell'ambito del Festival dell'Economia di Trento organizzato dal Gruppo 24 Ore e Trentino Marketing per conto della Provincia autonoma.

ROBERTO VANNACCI - GIORGIA MELONI - MATTEO SALVINI - MEME BY EDOARDO BARALDI

"Noi - ha aggiunto - finanziamo opere pubbliche che servono al Paese. Solo in Italia si riesce a fare polemiche su un ponte. E' un ponte che serve a milioni di italiani e che toglierà centomila tonnellate di Co2. Prevediamo centomila posti di lavoro. In Sicilia e Calabria c'è il record di disoccupazione e una infrastruttura come il ponte è una anche una grande operazione antimafia. Il mio obiettivo è aprire i cantieri entro il 2024".

SALVINI, LE INCHIESTE NON BLOCCHINO IL PAESE

(ANSA) - "L'importante che le inchieste non blocchino il Paese". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, nel corso di un incontro nell'ambito del Festival dell'Economia di Trento organizzato dal Gruppo 24 Ore e Trentino Marketing per conto della Provincia autonoma.

MANIFESTO ELETTORALE DI MATTEO SALVINI - MEME

"Domani - ha aggiunto - sarò a Genova a metterci la faccia. La diga porta lavoro. La riforma della giustizia è utile e attesa. Non è normale che chi giudica e chi accusa abbiano lo stesso percorso. Separazione delle carriere a cui va aggiunta la responsabilità dei magistrati. Questa deve essere la maggioranza delle grandi riforme".

SALVINI, DOVEROSO SUPERARE LA FORNERO ENTRO LA LEGISLATURA

(ANSA) - "Entro la legislatura il superamento della legge Fornero è un dovere".Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, nel corso di un incontro nell'ambito del Festival dell'Economia di Trento organizzato dal Gruppo 24 Ore e Trentino Marketing per conto della Provincia autonoma.

ROBERTO VANNACCI - MATTEO SALVINI - MEME BY EDOARDO BARALDI

"Se uno si sente di continuare a lavorare - ha aggiunto - lo faccia. Ma se uno non riesce deve tornare a riprendersi la sua vita. Quello che io a fine mese presto allo stato sono soldi miei e non sono dello Stato. Permettere a qualcuno di godersi la vita dopo 41 anni di lavoro è moralmente corretto. Rifarei quota cento".

SALVINI, SE TORNA A GOVERNARE TRUMP SI PARLERÀ DI PACE

(ANSA) - "Spero che torni a governare Trump e sono sicuro che si tornerà a parlare di pace. Perchè ogni volta che vincono i democratici tornano le guerre".Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, nel corso di un incontro nell'ambito del Festival dell'Economia di Trento organizzato dal Gruppo 24 Ore e Trentino Marketing per conto della Provincia autonoma.

SALVINI, IL PATTO DI STABILITÀ NON SARÀ UN PROBLEMA

(ANSA) - "Se volessimo la vita comoda faremmo politica con la sinistra. Neanche il patto di stabilità sarà un problema. Se l'Italia cresce non ci saranno drammi e problemi".Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, nel corso di un incontro nell'ambito del Festival dell'Economia di Trento organizzato dal Gruppo 24 Ore e Trentino Marketing per conto della Provincia autonoma.

IL GENERALE WANNA - MEME BY MACONDO

SALVINI, VANNACCI PRENDERÀ UNA MAREA DI VOTI

(ANSA) - "Vannacci mi sembra una persona leale e onesta. Penso che prenderà una marea di voti e poi andrà a fare il parlamentare europeo. Non capisco chi vorrebbe impedirgli di parlare o di scrivere libri". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, nel corso di un incontro nell'ambito del Festival dell'Economia di Trento organizzato dal Gruppo 24 Ore e Trentino Marketing per conto della Provincia autonoma.

SALVINI, CHI È NEL CENTRODESTRA SBAGLIA A ESSERE CONTRO LE PEN

salvini le pen

(ANSA) - "Conosco Marie Le Pen da anni e la stimo. La preferisco di gran lunga a Macron". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, nel corso di un incontro nell'ambito del Festival dell'Economia di Trento organizzato dal Gruppo 24 Ore e Trentino Marketing per conto della Provincia autonoma.

"Quando Macron - ha aggiunto - dice di mandare i nostri soldati in Ucraina io dico di no. La Le Pen ha un approccio completamente diverso. E' una occasione storica per avere una maggioranza senza la sinistra e quindi la Le Pen ha le idee chiare. I numeri dicono che centrodestra e centrosinistra sono pari e quindi ce la possiamo giocare. Certo se uno del centrodestra dice che preferisce il centrosinistra a Salvini e a Le Pen allora è difficile superare l'attuale maggioranza".

giorgia meloni matteo salvini meme by edoardo baraldi matteo salvini an anas meme by rolli per il giornalone la stampa matteo salvini (5)