SANREMO E’ IN BILICO, FIGURIAMOCI GLI OSPITI – DOMINA L’INCERTEZZA SULLO SVOLGIMENTO DEL FESTIVAL: DECISIVO SARÀ UN INCONTRO DOMATTINA ALLA PRESENZA DEI VERTICI RAI – IL TWEET MATTUTINO DI “BRUCIO” PRESTA ANNNCIA TEMPESTA: “BUONGIORNO A TUTTI, #MENOUNTOT” (MA SE CANNES HA SALTATO UN GIRO, PERCHE’ SANREMO NO?) - TRA GLI OSPITI ATTESI ALL’ARISTON VANONI, ELISA, MANNOIA, NEGRAMARO E LOREDANA BERTÈ. SLITTA LA SERATA A LEI DEDICATA NEL SABATO SERA DI RAI1. E SE POI IL FESTIVALONE NON SI FA?

La signora del rock italiano potrebbe sbarcare al Festival di Sanremo 2021. Vi abbiamo già annunciato in anteprima l’esistenza di trattative per portare sul palco dell’Ariston Giuliano Sangiorgi, Ornella Vanoni, Fiorella Mannoia ed Elisa. Oggi possiamo aggiungere un altro nome, quello di Loredana Bertè, le cui partecipazioni alla kermesse canora non sono mai passate inosservate.

La presenza della Bertè all’Ariston avrebbe alcune conseguenze sul palinsesto della prima rete della tv pubblica. Loredana sarebbe stata, infatti, protagonista di una delle tre serate musicali, in programma su Rai 1 proprio nei sabati immediatamente precedenti al Festival della Canzone Italiana (le altre due sono dedicate a Patty Pravo e ai Ricchi e Poveri).

La serata a lei dedicata – per evitare sovraesposizioni – slitterebbe così al primo sabato utile post-Festival, prendendo il posto de La Canzone Segreta che ha preferito evitare lo scontro con C’è Posta per Te.

Ché, poi, viene da chiedersi chi abbia avuto l’argutissima idea di piazzare 3 serate musicali e uno show canoro proprio a ridosso di Sanremo. Ma questa è un’altra storia.

SANGIORGI, MANNOIA, VANONI ED ELISA VERSO IL FESTIVAL DI SANREMO 2021

Se il buongiorno si vede dal mattino… basta leggere Lucio Presta su Twitter. Il suo tradizionale “Buongiorno a tutti, #menouno”, questa mattina si è trasformato in “Buongiorno a tutti, #menountot”. E come dargli torto: mai come quest’anno, la macchina organizzativa del Festival di Sanremo viaggia nell’incertezza.

Un’incertezza da un lato comprensibile, visto il periodo, dall’altro stupidamente alimentata dagli immancabili ‘rematori contro’, quest’anno supportati da innumerevoli “appigli pandemici”. Decisivo sarà un incontro che si terrà domattina alla presenza dei vertici Rai.

La direzione artistica, tuttavia, non può restare a guardare ad un mese dalla partenza della kermesse.

Per questo possiamo annunciarvi in anteprima che Amadeus ha già ‘opzionato’ alcuni super ospiti per il settantunesimo Festival della Canzone Italiana. Tra questi, sono in pole Giuliano Sangiorgi (Negramaro), Fiorella Mannoia, Ornella Vanoni ed Elisa, coinvolti a vario titolo nel corso delle cinque serate del Festival.

Inutile specificare che se le kermesse è ‘in bilico’, figuriamoci gli ospiti!

