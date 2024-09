SARA’ UNA PRIMAVERA ELETTORALE! TRE REFERENDUM SUL TAVOLO (AUTONOMIA, CITTADINANZA E JOBS ACT), SE LA CORTE COSTITUZIONALE DA’ IL VIA LIBERA SI VOTERA’ TRA APRILE E GIUGNO - LA SINISTRA PUNTA AL REFERENDUM DAY PER DARE UNA SPALLATA ALLA MELONI MA IL RISCHIO DI BOOMERANG È ALTISSIMO. ALZARE I TONI, IMBASTIRE UNA CAMPAGNA REFERENDARIA CHE VEDA IN PRIMA LINEA TUTTI I LEADER DEI PARTITI DI OPPOSIZIONE (L'UNICO CHE SI È SFILATO È CALENDA) PER POI TROVARSI SENZA QUORUM, SAREBBE UN ASSIST ALLA DUCETTA E AL SUO GOVERNO…

Francesca Schianchi per “La Stampa” - Estratti

RICCARDO MAGI - GIUSEPPE CONTE - ANGELO BONELLI - ELLY SCHLEIN - NICOLA FRATOIANNI - FOTO LAPRESSE

E tre. Con il deposito ieri di un milione e trecentomila firme per il referendum contro l'Autonomia differenziata, diventano i possibili appuntamenti con le urne tra aprile e giugno del prossimo anno. Oltre a questo sulla legge tanto cara alla Lega, sono già raggiunte le sottoscrizioni necessarie per quello sulla cittadinanza e quello sul Jobs act, tutti promossi o quantomeno sponsorizzati da pezzi di sinistra; almeno due, pensati per smontare norme cavalli di battaglia della maggioranza di destra.

Una primavera elettorale, se la Corte Costituzionale, a inizio anno (entro il 10 febbraio) deciderà che sì, i quesiti sono ammissibili e sia il famoso popolo a deciderne il destino.

Ieri davanti alla Cassazione una nuova photo opportunity di tutti quelli che vorrebbero essere l'alternativa alla destra di governo, da Elly Schlein a Conte, Bonelli, Fratoianni, Magi, pure la renziana Boschi e il leader della Cgil Landini: per una volta uniti, anche se con le tensioni in corso sulla Rai non era la mattina ideale, e infatti nonostante le dichiarazioni entusiaste – «una bella mobilitazione» e «un risultato straordinario» – le facce erano tese e i leader di Pd e Cinque stelle si giravano alla larga.

GIUSEPPE CONTE - NICOLA FRATOIANNI - ANGELO BONELLI - ELLY SCHLEIN - - RICCARDO MAGI - FOTO LAPRESSE

(…)

Ora, dopo un primo vaglio della Cassazione, sarà la Consulta a decidere se questa tripletta s'ha da fare nelle urne oppure no,

(…I

Nonostante dal comitato referendario sull'Autonomia insistano a far notare che 750mila di quel milione e rotte di firme viene dai banchetti, non c'è dubbio che la raccolta delle sottoscrizioni digitali – più semplice e immediata – abbia semplificato il primo passo, tanto che dalla maggioranza c'è chi come il senatore leghista Claudio Borghi già annuncia una proposta di legge per abolirla. Ma se i quesiti saranno ammessi, comincerà la sfida più complessa: portare al voto qualcosa come 24 milioni di persone per centrare il quorum, in una domenica tra il 15 aprile e il 15 giugno.

RICCARDO MAGI - REFERENDUM CITTADINANZA

(…)

Certo, il rischio di boomerang è altissimo. Alzare i toni, imbastire una campagna referendaria che veda in prima linea – almeno sull'Autonomia differenziata – tutti i leader dei partiti di opposizione (l'unico che si è sfilato è Carlo Calenda) per poi trovarsi magari quella domenica sera senza quorum, sarebbe un assist a Giorgia Meloni e al suo governo. Eppure, continuano a pensare che se comunque in tanti andassero a votare, potrebbe diventare una piattaforma su cui costruire la famosa alternativa, e anche non centrare il quorum ma arrivarci vicino potrebbe in realtà preoccupare la premier: sarebbero le prove generali del padre di tutti i referendum, quello sul premierato. E in quel caso, non serve il quorum.

REFERENDUM CITTADINANZA LANDINI SCHLEIN CONTE BINDI BOSCHI CAMPO LARGHISSIMO REFERENDUM ANTI-AUTONOMIA nicola fratoianni elly schlein giuseppe conte angelo bonelli genova, manifestazione per le dimissioni di giovanni toti