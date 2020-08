SAVONA, IL GREMBIULINO TI DONA - IL PRESIDENTE DELLA CONSOB, PAOLO SAVONA, SARÀ OSPITE DEI MASSONI DEL “GRANDE ORIENTE D'ITALIA” IL 12 SETTEMBRE A RIMINI, DURANTE L'EVENTO “GRAN LOGGIA 2020” - I RAPPORTI CON I MASSONI ARMANDINO CORONA, EX GRAN MAESTRO DEL GOI, GIANCARLO ELIA VALORI E LUIGI BISIGNANI...

Da “il Fatto quotidiano”

paolo savona

Del rapporto tra Paolo Savona e la massoneria si è scritto molto. Ora se ne ha nuovo motivo: il presidente della Consob sarà ospite del Grande Oriente il 12 settembre a Rimini, durante la Gran Loggia 2020. Si parlerà di "economia italiana nel mondo", ma quel che incuriosisce è la partecipazione di Savona, non iscritto eppure spesso accostato alla massoneria.

Due anni fa, quando saltò la sua nomina all'Economia, il Corriere riferì di un Luigi Di Maio convinto che Savona facesse parte della "massoneria americana". D'altra parte il nostro per decenni aveva frequentato il Pri con l'amico Armandino Corona, che del Goi fu Gran maestro.

STEFANO BISI

Per non dire del rapporto con Giancarlo Elia Valori e Luigi Bisignani, esponenti della catto-massoneria. "Il fatto che Savona partecipi alla parte pubblica delle nostre attività non significa sia un massone", precisa il Gran Maestro Stefano Bisi. Che sia occasione per l'affiliazione? "I nostri metodi sono rigorosi. Si fa domanda, si viene a contatto coi fratelli e poi c'è l'eventuale approvazione, un po' come nei vecchi partiti".

luigi bisignani foto di bacco Giancarlo Elia Valori