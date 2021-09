7 set 2021 16:56

LO SCARICABARILE DI CONTE - CINQUE ANNI FA IL MOVIMENTO TRIONFÒ IN CITTÀ COME ROMA E TORINO. GLI OLTRE DUE ANNI DI CONTE A PALAZZO CHIGI DOVREBBERO AVERE DATO FRUTTI ANCHE A LIVELLO LOCALE. INVECE L'EX PREMIER HA DICHIARATO CHE “ALLE AMMINISTRATIVE IL M5S HA AVUTO SEMPRE DIFFICOLTÀ, POCO RADICAMENTO SUL TERRITORIO E RISULTATI MOLTO MODESTI” – UN MODO PER METTERE IN CHIARO CHE NON ACCETTERÀ DI VEDERSI INTESTARE NEL VOTO DI OTTOBRE UN'EREDITÀ DI MACERIE PROVOCATE DA ALTRI. PAURA CHE L’HA SPINTO A EVITARE LA CANDIDATURA PER IL SEGGIO DI PRIMAVALLE, A ROMA