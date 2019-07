SE LE COSE CON DI MAIO VANNO MALE, SALVINI PUÒ CONSOLARSI COL CAV: SILVIO NON VEDE L'ORA DI RITORNARE AL CENTRO DELLA SCENA POLITICA E DI RIPRENDERSI IL PARTITO (CON BUONA PACE DI TOTI). I PEONES DI FORZA ITALIA SOGNANO IL GOVERNO DI CENTRODESTRA - INTANTO SCENDONO IN CAMPO I CATTOLICI: DANTE MONDA, FIGLIO DEL DIRETTORE DELL'''OSSERVATORE ROMANO'' GUIDERÀ LA "RETE BIANCA". L'OPERAZIONE È "BENEDETTA" DAL GESUITA SPADARO, SUGGERITORE DI PAPA FRANCESCO

Marco Antonellis per Dagospia

A Matteo Salvini negli ultimi tempi pare non andarne bene una, però di sicuro ha ritrovato un alleato, anzi un amico: Silvio Berlusconi. Già, perché di questi tempi, durissimi per il Capitano leghista, sembra essere più alleato il buon vecchio Cav che non i 5 Stelle. Insomma, Silvio Berlusconi è pronto a ritornare al centro della scena politica e a riprendersi il suo stesso partito (che in realtà non ha mai veramente deciso di mollare, con buona pace di Giovanni Toti).

L'ex Premier, ora europarlamentare, ritiene che in caso di crisi di governo Forza Italia possa tornare centrale: "Se ci fossero elezioni anticipate Berlusconi chiederebbe subito la firma di un nuovo patto a tre con Matteo Salvini e Giorgia Meloni" rivelano i Fedelissimi del Cav anche se le elezioni anticipate al corpaccione del partito fanno paura perché "in tantissimi rischierebbero di non essere rieletti" e al dunque molti azzurri potrebbero essere tentati di appoggiare un governo di "salvezza nazionale" pur di tenersi stretto il seggio. La convinzione del Cavaliere però è che Matteo Salvini non abbia ancora preso una decisione definitiva sul da farsi, ovvero se continuare con l'attuale governo oppure no.

Nel frattempo, si muove anche il fronte cattolico. A quanto Dagospia è in grado di rivelare sta per "scendere in campo" Dante Monda. Ai più il nome non dirà quasi nulla ma si tratta del giovane figlio del direttore dell'Osservatore Romano (il quotidiano del Papa) Andrea Monda. Il suo "battesimo" politico è atteso per lunedì prossimo alle ore 15 ed il movimento politico di cui sarà alla guida si chiamerà Rete Bianca.

Si tratta di un movimento di cattolici democratici, antisovranista e antipopulista. Un centro progressista "tra Prodi e Monti" che possa dialogare con i tanti, troppi centristi delusi che si trovano ora nel PD e in Forza Italia e che non vogliono morire salviniani o meloniani. Un movimento politico che possa dialogare anche con la Bonino piuttosto che con Pizzarotti.

A quanto si apprende l'operazione, gradita al Colle, oltretevere sarebbe ben vista da Padre Spadaro il Direttore gesuita di Civiltà Cattolica, vero grande suggeritore di Papa Francesco.

