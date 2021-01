25 gen 2021 20:10

SE NON TORTORA QUANDO? FRANCESCA SCOPELLITI, MOGLIE DEL PRESENTATORE TIVÙ PROCESSATO INGIUSTAMENTE, ACCUSA LA GIUSTIZIA ITALIANA: "IL SACRIFICIO DEL MIO ENZO NON È SERVITO. LA PRESUNZIONE DI NON COLPEVOLEZZA, LE GARANZIE, LE CERTEZZE GIURIDICHE SONO QUOTIDIANAMENTE CALPESTATE. COMPLICI UNA CLASSE POLITICA CHE NON VUOLE CONTRASTARE LA MAGISTRATURA E UNA STAMPA CHE HA IN MARCO TRAVAGLIO IL SUO INDISCUSSO LEADER…"