UN SEGGIO NON SI NEGA A NESSUNO – CARLO COTTARELLI ANNUNCIA: “HO ACCETTATO L’OFFERTA DI PD E PIÙ EUROPA DI CANDIDARMI”. LETTA: "È UNA DELLE PRINCIPALI PUNTE DI DIAMANTE DELLA CAMPAGNA ELETTORALE" (ANNAMO BENE) – FRATOIANNI METTE IN LISTA ILARIA CUCCHI E “L’ATTIVISTA SINDACALE” ABOUBAKAR SOUMAHORO: “CANDIDATURE CHE VOGLIONO RAPPRESENTARE LA POSSIBILITÀ DI COSTRUIRE UN PAESE MIGLIORE”

(ANSA) - "Ho accettato l'offerta di Pd e Più Europa di canidarmi". Lo ha detto Carlo Cottarelli, in conferenza stampa a Roma.

(ANSA) - "Ringrazio Cottarelli, gli abbiamo proposto di candidarsi e di essere il punto di sintesi del lavoro fra Pd e Più Europa, è il miglior interprete dell'intesa che abbiamo fatto la settimana scorsa, che vede entrare Cottareli e vede uscire chi ha deciso di uscire.

Lavorare con lui è un privilegio". Lo a detto il segretario del Pd, Enrico Letta, in conferenza stampa con i vertici di Più Europa, a Roma. "Cottarelli sarà una delle principali punte di diamante della campagna elettorale. Cottarelli sarà candidato nel nord, sia nell'uninominale sia nel proporzionale, abbiamo intenzione che la sua candidatura sia visibile, forte e importante"

(ANSA) - L'attivista sindacale 'degli ultimi' Aboubakar Soumahoro e Ilaria Cucchi, sorella di Stefano che ha condotto la battaglia per la verità sulla sua morte, saranno candidati con Verdi-SI. Lo hanno annunciato il segretario di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni e il coportavoce di Europa Verde Angelo Bonelli.

ILARIA CUCCHI

"In una politica impazzita in cui l'ego imperversa, rovesciamo l'ordine delle cose per mettere al primo posto gli ultimi", ha detto Bonelli annunciando la scelta di Soumahoro di accettare la candidatura.

ABOUBAKAR SOUMAHORO

"Ci sono storie di questo paese che hanno colpito tutti - gli ha fatto eco Fratoianni parlando della vicenda di Ilaria Cucchi -. Queste candidature vogliono rappresentare la possibilità di costruire un paese migliore, sono il segno di una proposta che vuole restituire una speranza a questo paese, parlando di giustizia e lotta per i diritti".

Durante la conferenza stampa alla Camera la federazione ha divulgato le informazioni principali sui due candidati. Italo-ivoriano e laureato in sociologia Soumahoro è un attivista sociale e sindacale che da 20 anni difende le persone invisibili, come le lavoratrici e i lavoratori della filiera agroalimentare e tanti altri dell'era dell'economia digitale.

carlo cottarelli

Oltre alle sue lotte sul campo, Soumahoro è uno scrittore che cerca di coniugare azione e pensiero nell'ottica della giustizia sociale e ambientale in Italia. Ilaria Cucchi, attivista per i diritti umani e civili, ha condotto la battaglia per conoscere la verità e condannare i colpevoli della tragica morte del fratello Stefano, deceduto in custodia cautelare il 22 ottobre 2009 a Roma. Nel 2012 ha fondato l'associazione 'Federico Aldovrandi - Le loro voci' insieme a Patrizia Moretti, Lucia Uva e Domenica Ferrulli. Nel 2016 ha fondato l'associazione 'Stefano Cucchi che fa parte della rete a supporto di Amnesty International.

aboubakar soumahoro con la moglie soumahoro papa francesco